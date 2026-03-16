RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma médica morreu após ser baleada em uma perseguição policial em Cascadura, na zona norte do Rio. Andrea Marins Dias, 61, havia acabado de sair da casa dos pais, onde estava em visita, quando foi atingida, por volta das 20h deste domingo (15).

A principal suspeita é que o carro em que ela estava tenha sido confundido com o veículo de criminosos. A reportagem teve acesso ao primeiro resumo da ocorrência, feito a partir do relato dos dois policiais envolvidos no caso.

No documento, dois policiais lotados no 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda) disseram que faziam patrulhamento de rotina quando foram avisados "por um transeunte que um Corolla Cross estava praticando roubo na localidade".

Após fazer buscas por três ruas, os agentes disseram que viram dois carros e uma motocicleta. Nesse momento, tiros foram disparados na direção da viatura. Os policiais, então, atiraram, segundo o relato.

Ainda segundo os agentes, em seguida, o condutor do veículo Corolla Cross passou a dirigir em alta velocidade, passando a ser seguido pela viatura. Após trafegar cinco ruas o veículo parou. Nesse momento, os agentes identificaram a médica Andrea caída no banco do motorista, já morta.

Em nota, a corporação lamentou a morte da médica e informou que, por determinação do secretário de Polícia Militar do estado, Marcelo de Menezes, um procedimento apuratório foi instaurado.

"Vale informar que os policiais que faziam parte da equipe de agentes que efetuou a abordagem portavam as câmeras corporais. Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil", acrescentou.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, responsável por apurar mortes em decorrência de ação policial.

Andrea Marins era ginecologista e cirurgiã, com passagens pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer), Hospital federal Cardoso Fontes e Unimed de Nova Iguaçu.

A Unimed Nova Iguaçu divulgou nota lamentando a morte. "Agradecemos por sua dedicação e trabalho junto à nossa cooperativa e comunidade, sempre marcada pela dedicação à saúde suplementar e ao cooperativismo."