SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A onda de calor e o baixo volume de chuvas devem afetar a Região Sul ao longo do mês de março. Nesta semana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem registrar temperaturas máximas acima de 30 °C, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

CALOR INTENSO NA REGIÃO SUL

No Rio Grande do Sul, o calor intenso vai afetar principalmente as áreas centrais, a região de fronteira e a Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas mais elevadas devem ocorrer nas cidades das regiões norte e noroeste.

Além disso, o volume de chuvas não deve aumentar, especialmente em todo o Paraná, no centro-oeste de Santa Catarina, no norte e na faixa costeira do Rio Grande do Sul. Essa combinação tende a favorecer períodos mais secos e quentes.

"A previsão para o mês de março indica volumes de chuva ligeiramente abaixo da média e temperaturas acima da média", informou o INMET

SITUAÇÃO EM OUTRAS REGIÕES

No Sudeste, as temperaturas também devem ficar acima da média, cerca de 1 °C acima do normal em Minas Gerais e São Paulo. A previsão indica chuva acima da média no centro-norte de São Paulo e em algumas áreas do centro-norte mineiro.

Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as temperaturas devem ficar próximas da média histórica de março. O volume de chuva, porém, tende a ficar abaixo da média na maior parte dos estados.

O cenário é semelhante no Centro-Oeste, com temperaturas na casa dos 30 °C até o início do outono. A previsão indica chuva acima da média no oeste de Goiás, no centro-leste de Mato Grosso e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Na Região Norte, as temperaturas devem permanecer próximas da média climatológica de março, sem grandes variações. O volume de chuva deve ficar acima da média no centro-leste do Pará, em todo o Amapá, em grande parte de Tocantins e em áreas do Amazonas.

Já no Nordeste, a previsão aponta temperaturas acima da média em grande parte da Bahia, Pernambuco e no centro do Maranhão. Além disso, são esperados acumulados de chuva até 50 milímetros acima da média em praticamente todos os estados, com destaque para Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

OUTONO COMEÇA QUENTE

O outono deve começar abafado e com pancadas de chuva na maior parte do país. A estação tem início em 20 de março.

"Essa cara de clima de verão, abafado e com pancadas de chuva, ainda deve ser o padrão predominante no início do outono", disse Ana Clara Marques, analista da equipe de previsão climática da Climatempo.

O frio mais consistente deve começar apenas em maio. Apesar de não serem esperadas ondas de frio muito intensas, a tendência é de queda gradual das temperaturas, com o fim do calorão

A primeira massa de ar polar mais intensa do outono pode chegar ao Brasil entre o fim de maio e o início de junho. Nesse período, há possibilidade de frio mais acentuado e geada em áreas do Sul do país, além de temperaturas mínimas próximas de 10 °C na cidade de São Paulo. Ainda assim, trata-se de uma previsão que pode sofrer ajustes nas próximas semanas.