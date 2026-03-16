SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista foi atropelado e arremessado ao ar na manhã de ontem, por um motorista que conduzia um carro em alta velocidade por uma avenida em Teresina. Ele morreu.

Vídeo mostra motociclistas parados no semáforo da avenida Frei Serafim, às 6h58 de ontem, quando um deles é atropelado. Nas imagens, a vítima aparece sendo arremessada ao ar e caindo no asfalto após uma forte colisão do carro com a moto.

Ao presenciarem o atropelamento, pessoas que estavam ao lado da vítima desceram de suas motos e fizeram sinal da cruz. Um deles também apareceu na gravação erguendo os braços ao alto.

Motorista do carro se recusou a realizar o teste do bafômetro após o atropelamento e foi autuado pelo crime de homicídio qualificado. O delegado Carlos Cesar, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito, informou que o homem foi posteriormente submetido a exame clínico, que constatou sinais de embriaguez.

Ele então foi enquadrado na modalidade de dolo eventual, por ter assumido o risco do atropelamento. Autor do atropelamento foi conduzido à Central de Flagrantes de Teresina, segundo informado pela Polícia Civil em nota. A identidade do motorista não foi divulgada, por isso não foi possível localizar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações.

A Polícia Civil não informou a identidade da vítima e se ela foi socorrida viva ou morreu no local. Também não confirmou se o autor do atropelamento foi e segue preso. Na mesma nota, a corporação acrescentou apenas que o suspeito foi autuado em flagrante e o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito.