SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu neste domingo (15) o cantor de funk Elias Quaresma Teodoro, 39, conhecido como MC Urubuzinho, investigado pelos disparos de arma de fogo registrados durante um baile de Carnaval no morro São Bento, em Santos, no litoral paulista.

As investigações começaram após vídeos circularem nas redes sociais mostrando disparos em meio ao público durante o evento, realizado em 15 de fevereiro. Nas imagens, o MC aparece ao lado de um homem armado e também há menções a facções criminosas.

O mandado de prisão preventiva (sem prazo) foi cumprido por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Santos, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), no bairro do Belenzinho, na zona leste da capital paulista.

Durante as investigações, uma outra pessoa suspeita de ter efetuados os disparos também foi presa. De acordo com a investigação, o homem de 41 anos possui antecedentes por receptação, furto, roubo e tráfico de drogas.

À reportagem, a defesa do MC afirmou que o episódio foi uma fatalidade e que o MC estava em Santos apenas para realizar seu trabalho. Disse também que o cantor não tem envolvimento com qualquer facção criminosa e que "somente foi fazer o show no qual foi contratado."

A nota afirma ainda que ele o cantor não possui qualquer controle sobre as condutas praticadas por terceiros nos eventos, e que a presença do artista não implica "qualquer responsabilidade por atos eventualmente praticados".