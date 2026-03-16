RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Três turistas israelenses, com idades de 21 e 22 anos, foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia Territorial de Itacaré, no sul da Bahia, no último sábado (14), após um tumulto durante uma manifestação pró-Palestina realizada na praça da Pituba.

Segundo a Polícia Civil, o trio foi encaminhado por desacato e resistência. Após serem ouvidos, os três foram liberados. O nome dos envolvidos não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu localizá-los.

De acordo com a corporação, os turistas entraram em conflito com um grupo que realizava um protesto contra a guerra em Gaza. Durante a abordagem realizada por policiais militares, eles reagiram de forma hostil, o que levou à condução até a delegacia para registro da ocorrência, de acordo com o relato dos agentes que cuidaram do caso.

O Papo Proletário no X Seis jovens em área externa próxima a Por meio de nota, a Polícia Militar disse que atuou ao longo do sábado para garantir a ordem pública durante manifestações realizadas em diferentes pontos do município.

Uma das manifestações ocorreu na região central da cidade e reuniu comerciantes, taxistas e trabalhadores locais favoráveis à presença de estrangeiros no município. Segundo a PM, o ato transcorreu de forma pacífica.

Já o ato realizado na praça da Pituba teve posicionamento contrário à presença de turistas e a favor da causa palestina.

Itacaré ganhou fama entre viajantes que se encantavam com a beleza natural do lugar. Até o fim dos anos 1990, era uma pequena vila de pescadores praticamente isolada. A inauguração da estrada asfaltada que liga o município a Ilhéus abriu caminho para os primeiros visitantes, a maioria surfistas em busca de boas ondas.

Hoje, a cidade vive uma nova fase e passou a atrair investidores da hotelaria de alto padrão, como mostrou reportagem da Folha em novembro de 2025.

O perfil dos visitantes é diverso, com destaque para o aumento no número de israelenses que passam por ali. Muitos deles viajam pela América do Sul após terminarem o serviço militar obrigatório. Segundo o site Muchiler, plataforma comunitária que reúne dicas e relatos de viajantes de Israel, cerca de 14 mil estiveram na cidade nos últimos cinco meses.