SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), divulgou nesta terça-feira (17) o espelho da redação do Enem 2025. Para conferir o documento, o candidato deve acessar a Página do Participante.

O espelho permite ao estudante ver a correção detalhada do texto e a pontuação atribuída em cada competência, com análise pedagógica que mostra como os corretores avaliaram seu desempenho em cada critério.

O documento tem caráter apenas informativo e não abre possibilidade de contestação ou revisão da nota atribuída à redação.

Nesta edição, o tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A proposta apareceu para os candidatos no primeiro dia de provas do exame.

A tarefa exigiu dos participantes a produção de um texto dissertativo-argumentativo, formato tradicional do exame. Os candidatos tiveram de defender um ponto de vista sobre o tema proposto, com base em argumentos consistentes, e apresentar uma proposta de intervenção que respeitasse os direitos humanos.

A correção da redação considera cinco competências, que avaliam desde o domínio da norma padrão até a capacidade de propor soluções viáveis. São elas:

- Competência 1: domínio da norma culta escrita.

- Competência 2: compreensão e desenvolvimento do tema.

- Competência 3: organização e defesa de argumentos.

- Competência 4: coesão e coerência na argumentação.

- Competência 5: proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

As notas da redação foram divulgadas no dia 16 de janeiro. Após a divulgação, estudantes passaram a relatar nas redes sociais uma queda nas notas, especialmente na comparação com simulados e com edições anteriores do exame.

À época, o Inep afirmou à Folha de S.Paulo que não houve mudança nos critérios de correção da redação do Enem em 2025. Para o instituto, uma das hipóteses para explicar a percepção de notas mais baixas foi o uso crescente de "repertórios de bolso" ?citações genéricas, frases feitas e introduções prontas decoradas durante a preparação. Tanto que, neste ano, o órgão reforçou na Cartilha do Participante a importância da autenticidade textual, orientando candidatos a abandonar esse tipo de recurso.