SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), divulgou nesta terça-feira (17) as notas dos estudantes que fizeram a prova como treineiros em 2025. O resultado pode ser consultado na Página do Participante.

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São considerados treineiros os estudantes que realizam o Enem antes de concluir o terceiro ano do ensino médio. Nesses casos, o exame serve apenas para fins pedagógicos, como forma de conhecer a prova e avaliar o desempenho.

As notas obtidas nessa condição não podem ser usadas em processos seletivos. Mesmo no novo modelo do Sisu, que permite utilizar notas de até duas edições anteriores do exame, o resultado obtido como treineiro não tem validade para ingresso no ensino superior.

Na prática, apenas as notas obtidas quando o candidato já concluiu ou está no último ano do ensino médio podem ser usadas em seleções. Um estudante que tenha feito o Enem como treineiro em 2023 e realize a prova novamente em 2024, já como concluinte, terá válida apenas a nota obtida no ano em que terminou a escola.

As demais notas do Enem 2025 já haviam sido divulgadas anteriormente pelo Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação). Ao todo, cerca de 3,4 milhões de estudantes realizaram os dois dias de prova do exame.

COMO É CALCULADA A NOTA DO ENEM?

Um dos temas mais complexos do Enem está na forma como as notas são calculadas. A correção das questões objetivas utiliza a TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Por exemplo: Quando um aluno que acerta questões fáceis, mas erra as mais difíceis, tende a receber uma nota maior do que outro que acerta somente as mais difíceis porque o sistema procura identificar possíveis acertos aleatórios, os famosos "chutes".

O cálculo é feito pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e pelos pesquisadores do Inep, que também são responsáveis pela conferência e a solução de eventual discrepância das notas.