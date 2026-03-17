SÃO PAULO

Dispositivo de segurança da Brasken foi acionado após queda de energia e provocou barulho Corpo de Bombeiros enviou cinco equipes ao local; ninguém ficou ferido

(FOLHAPRESS) Em 17/03/2026 06h50

O acionamento de um sistema de segurança da Braskem no polo petroquímico de Santo André, no ABC paulista, assustou moradores na madrugada desta terça-feira (17).

Chamado flare, o dispositivo provocou um estrondo e um clarão pouco depois das 3h. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e enviou cinco equipes ao local.

O sistema de segurança é usado para queima de gases excedentes, de forma controlada, o que leva ao surgimento de uma chama alta na chaminé da indústria. Ele foi acionado devido à queda de energia elétrica na região do polo petroquímico.

X/Twitter Lucas Barros https://x.com/lucasdsbarros/status/2033796161429967334 *** Há relatos também de tremor de portas e janelas. O fornecimento de energia já foi restabelecido.

Segundo a Defesa Civil, foi constatada no local uma descarga alta na chaminé de queima de resíduos.

Ninguém ficou ferido e as equipes do Corpo de Bombeiro foram dispensadas.

Em nota, a Braskem informou que o flare é um dispositivo padrão de segurança, usado pelas indústrias químicas e petroquímicas em todo o mundo.

"A prioridade da Braskem é sempre a segurança de seus integrantes, parceiros e da comunidade local", diz o comunicado.

Chama de queima de resíduo na Braskem, em Santo André (SP) Reprodução TV Globo Chama grande e brilhante sai do topo de uma torre de transmissão à noite, iluminando a área ao redor. Estruturas e árvores são visíveis em volta da torre. Imagem pequena **** "Foi cena de filme de terror: o fogo da petroquímica iluminando a cidade, alarme tocando e, em outro ponto, um incêndio", descreveu o jornalista Lucas Barros, em uma postagem no X (ex-Twitter).

Apesar de estarem acostumados com a queima de resíduos, os moradores estranharam o barulho, o clarão e a falta de energia no mesmo momento.