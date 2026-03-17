SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nesta segunda-feira (16), quando o sol apareceu com força no céu limpo e os termômetros alcançaram os 32,8°C às 15h na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital, esta terça (17) deve ter um cenário climático semelhante na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a previsão dos institutos, o sol deve predominar entre algumas nuvens pela manhã na Grande São Paulo. À tarde, com o aumento da nebulosidade, há a possibilidade de pancadas de chuva mais fracas, enquanto a temperatura pode atingir até 31°C.

Mesmo se houver precipitação não deve alterar muito o banco de dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, segundo o qual o mês de março acumulou até esta segunda 112,4 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 64,1% da média esperada para o mês que é de 175,3 mm.

No restante do estado, a previsão da Climatempo é de tempo firme pela manhã. Entre o fim da manhã e o início da tarde, o calor, a umidade e a atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera favorecem pancadas de chuva nas faixas norte, oeste e noroeste paulista, com precipitações de intensidade moderada a forte e alerta para temporais no extremo norte.

Cavado é uma região da atmosfera, entre 3.000 m e 6.000 m de altitude, em que a pressão é mais baixa que as regiões circunvizinhas do mesmo nível, provocando uma ondulação no fluxo dos ventos que, por sua vez, acabam agindo como uma fábrica de nuvens.

Nos demais pontos do interior, há possibilidade de chuva fraca e isolada em algumas áreas e tempo firme nas demais.

Ainda na região Sudeste, a Climatempo prevê que a circulação de umidade favorece instabilidades desde o início do dia no norte, nordeste e noroeste de Minas Gerais, com pancadas de chuva moderadas a fortes e mais isoladas no oeste do estado. Nas demais áreas da região, a manhã começa com tempo mais firme.

Entre o fim da manhã e início da tarde, a atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera, aliada à presença de umidade, intensifica as instabilidades em grande parte do centro-norte mineiro, incluindo o Triângulo Mineiro, além da metade norte do Espírito Santo.

"Nessas áreas, as pancadas de chuva ocorrem com intensidade moderada a forte, com risco de temporais no Triângulo Mineiro, oeste, noroeste e região central de Minas Gerais, além do extremo norte paulista. Há ainda possibilidade de chuva fraca e isolada em pontos do interior de São Paulo, leste de Minas Gerais e interior capixaba. Nas demais áreas, o tempo segue firme com sol entre nuvens", diz a meteorologista Livia Caetano, da Climatempo.