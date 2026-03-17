SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (17) para desarticular uma quadrilha especializada no furto de carga de farelo de soja e açúcar, que eram transportadas por via ferroviária no interior paulista.

Segundo a polícia, os criminosos acessam os vagões do trem com ele em movimento e realizam o ensacamento da carga. Em seguida, eles jogavam os sacos na linha férrea para que outros integrantes da quadrilha depois a recolhessem.

A carga furtada é levada para galpões e sítios da região, onde a mercadoria era então preparada para ser vendida no mercado formal, com as mesmas características com que são comercializadas legalmente, de acordo com a investigação.

A operação foi batizada de Ouro Branca e foi deflagrada pela 2º Delegacia da Divecar (Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Veículos e Cargas) do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ela acontece em Aguaí, município no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a carga era transportada para o Porto de Santos, onde deveria seguir para a exportação.

A operação conta com 29 policiais civis e dez viaturas policiais, visando o cumprimento de quatro mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão.