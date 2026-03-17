SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos após uma viatura capotar durante perseguição, na noite de ontem, no bairro Parque Ipanema, em Taubaté, no interior de São Paulo.

Policiais realizavam acompanhamento tático a uma motocicleta suspeita no momento do acidente. Em determinado momento da perseguição, a viatura da Força Tática do 5º BPM/I foi atingida por um veículo de passeio e capotou, segundo informou a Polícia Militar paulista.

Três policiais estavam dentro da viatura. Todos os agentes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados ao Hospital Regional.

Um dos agentes, identificado como cabo Fábio Vaz dos Santos, 50, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um outro soldado de 22 anos, identificado como Luigi Romano, segue internado sob observação. O terceiro militar, Alef Augusto, 32, não sofreu lesões graves, informou a PM.

Batalhão onde o cabo era lotado lamentou a morte dele. "Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão", disse em nota.

Passageiros do veículo envolvido no acidente não ficaram feridos. Dentro do automóvel estavam uma mulher, o marido dela e uma filha do casal, segundo a Band TV. Eles foram atendidos no local e liberados.

Caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na condução de veículo automotor pelo Plantão da Delegacia Seccional da cidade. As investigações foram remetidas à Polícia Civil para elucidar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, ninguém foi preso. O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado para pedir mais informações, e aguarda retorno.