SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Você já parou para pensar por que, em tantos vasos sanitários modernos, a descarga vem com dois botões em vez de um só? Trata-se de uma tecnologia para combater o desperdício de água, chamada descarga dupla.

Vasos sanitários com dois botões permitem controlar o volume de água e reduzir desperdícios. Uma regra simples é: se for fazer só xixi, use a descarga menor; para qualquer coisa a mais, aperte o botão da descarga maior.

Botão menor: nível menor de águaBotão maior: nível maior de águaDescarga menor usa cerca de 3 litros de água por acionamento. A maior usa o dobro, segundo descrições de produtos da Deca. Vasos antigos de descarga única gastavam de 9 a 12 litros, desperdiçando água em descargas leves.

Com vasos sanitários de descarga dupla, é possível reduzir o consumo de água em até 67%. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), a economia chega a cerca de 15 mil litros de água por ano com a instalação de vasos sanitários desse tipo.

Se você não tem certeza de qual botão apertar, a maioria dos vasos com descarga dupla facilita a identificação. Geralmente, um botão é menor ou marcado com um símbolo como um semicírculo ou uma única gota d'água, destinado a uma descarga leve. O outro botão, que é maior ou marcado com um círculo completo ou duas gotas, é para descarregar resíduos sólidos.

Primeiro país a adotar amplamente o vaso com descarga dupla do mundo foi a Austrália, em 1980. O sistema, segundo o Times of India, foi proposto inicialmente por Victor Papanek, um designer austríaco que acreditava na criação de soluções para problemas do mundo real.


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