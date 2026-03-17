SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase um ano após abertura de uma megacratera na Marginal do Tietê, em São Paulo, a Sabesp anunciou hoje que concluiu a obra de recuperação do interceptor de esgoto, tubulação de grande porte que havia sido danificada em 2025.

Sabesp esclareceu que finalização integral da obra deve ocorrer até o fim de março. O buraco surgiu no dia 10 de abril do ano passado, na altura da ponte Atílio Fontana. Na ocasião, a concessionária chegou a reparar a cratera, mas o asfalto voltou a ceder cerca de um mês depois.

Equipes técnicas atuaram no interior da tubulação, a cerca de 18 metros de profundidade. Segundo a companhia, os técnicos realizaram a recuperação da estrutura de concreto, "garantindo as condições necessárias para a retomada segura da operação". O interceptor tem 2,5 metros de diâmetro e é uma infraestrutura essencial para o sistema de coleta e tratamento de esgoto da capital e da Grande São Paulo.

Equipes da companhia já desmontaram o canteiro de obras no local. Em nota, a Sabesp afirmou que está em tratativas com a Prefeitura de São Paulo para a finalização dos reparos e asfaltamento da pista. A gestão municipal, no entanto, esclareceu que o reparo do asfalto no trecho será executado pela concessionária.

Prefeitura não deu prazo para a reparação do asfalto no local. Com isso, também não há data para a liberação para o tráfego de veículos pela via.

Diretor de engenharia da empresa havia dito que obra era desafiadora. Roberval Tavares afirmou em setembro de 2025 que o maior desafio do reparo era garantir a operação do sistema de esgotamento sanitário e, ao mesmo tempo, a segurança das equipes. "Estamos trabalhando a 18 metros de profundidade, com pessoas dentro de uma tubulação em operação, por isso todo o processo é planejado para preservar vidas", afirmou ele.

Os transtornos provocados pelo trânsito pioraram na região a partir de abril, quando o buraco se abriu na pista central via. O asfalto cedeu 400 metros da Ponte Atílio Fontana, nas proximidades da saída da Rodovia Anhanguera. A via foi interditada.

Um mês depois, no dia 11 de maio, a cratera surgiu novamente no mesmo lugar. Para aliviar o trânsito, foram construídas novas alças. São duas faixas provisórias, na altura da ponte. Desta forma, os veículos que passam pela região seguem utilizando esse acesso provisório que foi entregue em maio.


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