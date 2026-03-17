SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente morreu após uma explosão provocada por um micro-ondas no restaurante onde ela trabalhava, em Guatapará (SP), no sábado (14).

Um micro-ondas do restaurante explodiu próximo a um frasco com líquido inflamável e provocou incêndio. O acidente ocorreu no horário de almoço, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ana Beatriz Amancio Bibo, 17, que era jovem aprendiz de ajudante de cozinha no local, foi atingida pelas chamas. A adolescente teve mais da metade do corpo queimado e chegou a ser socorrida em estado grave.

Ela foi internada na unidade de queimados do Hospital das Clínicas de Ribeirão. Ana Beatriz, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do domingo (15).

Uma outra mulher, esposa do dono do restaurante, também ficou ferida. Hellen Caroline Duarte da Silva, 28, sofreu queimaduras nas mãos e nos braços ao tentar conter as chamas. Ela foi hospitalizada, mas já recebeu alta médica. Polícia não informou se tinham clientes dentro do restaurante no momento da explosão.

Velório de Ana Beatriz foi realizado na tarde de ontem. O corpo dela foi velado na Câmara Municipal de Guatapará e depois sepultado no cemitério local.

Escola onde a adolescente estudava lamentou a tragédia. "Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com Ana Beatriz. Sua memória permanecerá marcada nos corações de todos que compartilharam momentos de convivência, amizade e carinho", postou a Escola Estadual Gavino Virdes.

Caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal. A Polícia Civil aguarda os laudos técnicos para elucidar as circunstâncias da explosão.

O UOL entrou em contato com o restaurante Essência e Sabor para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.