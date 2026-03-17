RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, afirma ter sofrido uma tentativa de assalto na rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo, na noite desta segunda-feira (16). Durante a fuga, ele colidiu seu veículo com uma bomba de gasolina em um posto local. "Graças a Deus, estou bem, sem um arranhão", disse João, nas redes sociais.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, disse que o secretário "vem realizando um excepcional trabalho contra máfias. Especialmente a máfia dos postos de gasolina".

Citando o governador Cláudio Castro (PL), o prefeito levou o caso para o campo político. "A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca. Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da instituição Polícia Civil".

"Confiamos na absoluta maioria de homens e mulheres que não se curvam ao crime e à politicagem", acrescentou.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a tentativa de roubo foi registrada na 75ªDP (Rio do Ouro). Segundo depoimento do secretário, quatro homens tentaram roubar seu veículo, armados com fuzis.

O secretário relatou ainda que dois homens apontaram os fuzis para ele, em uma perseguição que se estendeu por dois quilômetros. O carro que Pires estava era blindado e, ao verificar uma viatura policial do outro lado da rodovia, resolveu entrar em um posto de combustíveis. Na manobra, ele colidiu com outro veículo e com uma bomba de gasolina. Não houve feridos.