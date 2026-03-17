PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma médica francesa de 73 anos foi morta pelo companheiro e teve o corpo colocado em uma mala e carbonizado em João Pessoa (PB), segundo a Polícia Civil.

O caso é tratado como feminicídio. De acordo com a investigação, Chantal Etiennette Dechaume foi assassinada pelo parceiro, Altamiro Rocha dos Santos, que foi encontrado morto um dia após o corpo da mulher ser encontrado.

A Polícia Civil considera concluída a investigação sobre a morte da mulher, e mantém um inquérito separado para apurar as circunstâncias da morte do suspeito.

O corpo de Chantal foi localizado no dia 11 de março dentro de uma mala incendiada no bairro de Manaíra, na zona leste da capital paraibana. Segundo a polícia, o último registro da mulher com vida pelas câmeras internas do condomínio onde ela morava com Altamiro ocorreu na tarde de 7 de março.

Imagens de câmeras mostram Altamiro descendo pelo elevador levando um carrinho com uma mala, onde estaria o corpo de Chantal, na noite do dia 10. O homem também teria sido o responsável pela compra de um galão de álcool no dia anterior.

A apuração indica que o companheiro teria pago a uma pessoa em situação de rua, oferecendo drogas, para atear fogo ao corpo na madrugada do dia 11.

De acordo com investigadores, o crime contra a médica teria ocorrido após um desentendimento entre o casal, relatado por testemunhas. A polícia também afirma que o homem fazia uso de drogas, o que gerava conflitos na relação.

Os investigadores já identificaram o responsável por incendiar o corpo de Chantal e realizam buscas para encontrá-lo.

Já o corpo de Altamiro foi encontrado decapitado e com as mãos e pés amarrados, no bairro João Agripino, no dia 12.

A principal linha de apuração é que a morte tenha relação com integrantes de uma organização criminosa, possivelmente motivada pela repercussão do feminicídio e da presença policial intensificada no bairro.

Segundo a polícia, Chantal mantinha um relacionamento com Altamiro, natural do Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia. Os dois se conheceram na orla de João Pessoa, onde o suspeito vendia artesanato.

Ela exercia a medicina na França e se mudou para João Pessoa após se aposentar. Chantal vivia em um apartamento no bairro de Tambaú e tinha como única fonte de renda a aposentadoria, que também sustentava o companheiro, que morava com ela e não possuía renda fixa.

O corpo de Chantal está no IPC (Instituto de Polícia Científica da Paraíba), onde passou por perícia. A polícia informou ainda que acionou o consulado francês no Brasil para tentar localizar familiares da vítima e fazer a liberação do corpo.