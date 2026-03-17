SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos apontam erros nas notas e dificuldades de acesso ao espelho da redação do Enem 2025, divulgado nesta terça-feira (17) pelo Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação). Após a liberação, a página com a análise pedagógica ficou indisponível para parte dos estudantes.

Relatos nas redes sociais apontam inconsistências na soma das pontuações e notas atribuídas fora do padrão de correção do exame. Pela regra, cada uma das cinco competências é avaliada por dois corretores, com notas em intervalos fixos que vão até 200 pontos por critério.

Procurado na manhã desta terça, o Inep não respondeu até a publicação deste texto.

No modelo de correção do Enem, cada competência da redação é avaliada por dois corretores independentes, que atribuem notas em intervalos fixos, de 40 em 40 pontos (como 200, 160, 120). A nota final de cada competência resulta da média dessas duas avaliações. Por isso, os resultados esperados seguem um padrão previsível, com valores múltiplos ou intermediários compatíveis com essas combinações.

Nesse sistema, uma nota como 170 não se encaixa nas possibilidades matemáticas da correção, já que não pode ser obtida a partir da média entre dois valores válidos dentro da escala adotada pelo exame.

O estudante Lucas do Nascimento, 22, afirma ter encontrado essas divergências ao acessar o espelho. Segundo ele, a soma das competências não correspondia à nota final divulgada. "Somando, dava 900, mas minha nota foi 960", diz. Ele também relata a presença de valores que não são usados no modelo de correção. "Apareciam notas como 170 e 150, que não existem nesse sistema."

O candidato afirma que chegou a registrar a tela antes de o sistema sair do ar. "Eu até gravei, porque imaginei que poderiam tirar do ar. Quando fui acessar depois, já não estava mais disponível", diz. Para ele, a falha impede a compreensão do próprio desempenho. "Queria ver onde errei para melhorar, mas recebi uma bagunça."

Além dos erros, estudantes relatam que não conseguiram acessar a vista pedagógica ao longo do dia. Em alguns casos, o sistema ficou indisponível logo após a primeira consulta.

O espelho da redação permite ao candidato ver a correção detalhada do texto e a pontuação em cada competência. O documento tem caráter informativo e não permite contestação ou revisão da nota.

O tema da redação em 2025 foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A prova exigiu um texto dissertativo-argumentativo, no qual o candidato deveria defender um ponto de vista e propor uma intervenção que respeitasse os direitos humanos.