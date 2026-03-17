SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor de forró Willame Vaqueiro, 39, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (17), com marcas de facão, na cidade de Neópolis (SE).

A Polícia Militar confirmou que o corpo do artista estava na região do Povoado Betume. Ele desapareceu na segunda-feira (16) e foi achado sem vida no dia seguinte.

Willame tinha ferimentos causados por facão. A polícia acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para atuar no local do crime.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

A Prefeitura de Neópolis publicou uma nota de pesar nas redes sociais para lamentar a morte do cantor. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável."

Willame Pereira nasceu em Penedo (AL), mas morava no Povoado Tapera, em Neópolis. Ele mudou para Sergipe com a mãe na infância e mostrava talento musical com repente e toada desde os sete anos.

O artista dividia o tempo entre a música e o trabalho de vaqueiro em fazendas. Ele era muito conhecido no Baixo São Francisco e costumava participar de cavalgadas e vaquejadas na região.