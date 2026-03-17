SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informou hoje ter adequado o procedimento de avaliação dos exames práticos de direção para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no estado. Com a alteração, não haverá mais faltas eliminatórias automáticas para os futuros condutores.

Detran-SP afirma que já ajustou o procedimento de avaliação do exame prático para seguir os critérios da Resolução Contran nº 1.020/2025. As mudanças valem para a prova de direção veicular aplicada no estado de São Paulo e já estão em vigor.

Novo modelo de avaliação retira faltas eliminatórias automáticas. Em vez disso, o candidato passa a somar pontos conforme condutas observadas durante o exame que correspondam a infrações de trânsito.

Para ser aprovado, o candidato não pode ultrapassar 10 pontos. A pontuação é atribuída por peso, de acordo com a gravidade da infração: leve (1), média (2), grave (4) e gravíssima (6).

Detran-SP diz que o registro das condutas como infrações aproxima a avaliação da realidade das ruas. O órgão também afirma que a mudança busca dar mais previsibilidade e transparência aos resultados, além de uniformizar critérios.

O procedimento segue o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. O documento foi elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), órgão máximo executivo de trânsito da União.

Banco de questões do exame teórico de habilitação também foi atualizado, segundo o Detran-SP. A prova passa a usar o Banco Nacional de Questões, elaborado pela Senatran.

Detran-SP afirma que a mudança segue a mesma Resolução nº 1.020. A norma estabelece o uso desse banco de questões nos processos de avaliação teórica em todo o país.

Órgão diz que a padronização busca garantir isonomia entre candidatos de diferentes estados. O Banco Nacional de Questões tem 1.500 perguntas, e a seleção das 30 questões da prova é aleatória; para passar, é preciso acertar ao menos 20.