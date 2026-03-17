SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - ceano e mar não são sinônimos: os dois são formados por água salgada, mas têm tamanhos, limites e características diferentes.

Oceanos são as maiores extensões de água salgada da Terra e formam um sistema contínuo. Por convenção geográfica, esse sistema é dividido em cinco grandes regiões: Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico.

Oceano Pacífico é o maior do planeta, com cerca de 180 milhões de km². O Atlântico aparece em seguida, com 82,4 milhões de km², e o Índico ocupa a terceira posição, com 74 milhões de km².

Oceano Glacial Ártico soma cerca de 13 milhões de km² e mistura mar com geleiras. Já o Oceano Glacial Antártico tem cerca de 20,3 milhões de km², dá a volta completa no globo e, por isso, nem todos os cientistas o reconhecem como um oceano independente.

Mares são porções menores de água salgada conectadas aos oceanos e mais delimitadas por ilhas, penínsulas ou recortes do litoral. Por isso, eles costumam ser descritos como 'braços' dos oceanos.

Menor profundidade faz os mares variarem mais em salinidade, temperatura e transparência. Essa diferença ajuda a explicar por que o Mediterrâneo pode ter águas mais salgadas do que as do Atlântico.

COMO OCEANOS E MARES ENTRAM NO 'MAPA DA ÁGUA' DO PLANETA

Oceanos e mares ocupam 71% da área do globo e concentram a maior parte da água da Terra. O volume somado chega a cerca de 1,38 milhão de km³, o equivalente a 97,3% de toda a água do planeta.

A parcela de água doce é pequena e está principalmente congelada ou no subsolo. As geleiras e calotas polares concentram 77,2% das águas continentais, enquanto lençóis freáticos e poços reúnem 22,4%.

Entre os maiores mares do mundo estão o Mar da China do Sul, o Mar do Caribe, o Mar Mediterrâneo, o Mar de Bering e o Golfo do México. Eles têm características próprias, mas fazem parte do sistema oceânico global.