RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Vereadores de Itacaré (BA) criticaram, em sessão realizada nesta terça-feira (17), os desdobramentos da manifestação pró-Palestina que terminou com três turistas israelenses conduzidos à delegacia no último sábado (14).

Os parlamentares afirmaram que o episódio gerou repercussão negativa e defenderam a preservação da imagem turística do município.

Eles também criticaram a participação do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL-BA) no ato, ressaltando a falta de atuação do deputado em Itacaré, a presença dele em um protesto que gerou repercussão negativa e declarações consideradas inadequadas sobre a cidade.

Questionado pela reportagem, o deputado afirmou que as críticas têm como objetivo "intimidar a mobilização social e encobrir denúncias graves". Segundo ele, a manifestação realizada no sábado reuniu movimentos sociais, lideranças locais e o ativista Thiago Ávila.

O parlamentar disse ainda que há relatos de "agressões e desrespeito à população local" e afirmou que não aceitará "criminalização" de manifestações em solidariedade ao povo palestino. Para ele, a situação exige resposta das autoridades brasileiras.

O tumulto aconteceu durante uma manifestação pró-Palestina realizada na praça da Pituba.

Segundo a Polícia Civil, o trio de israelenses foi encaminhado por desacato e resistência. Após serem ouvidos, os três foram liberados. O nome dos envolvidos não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu localizá-los.

De acordo com a corporação, os turistas entraram em conflito com um grupo que realizava o protesto contra a guerra em Gaza. Durante a abordagem realizada por policiais militares, eles reagiram de forma hostil, o que levou à condução até a delegacia para registro da ocorrência, de acordo com o relato dos agentes que cuidaram do caso.

Na sessão ordinária desta terça, vereadores criticaram o episódio. O vereador Cláudio Maurício (PV) destacou o impacto econômico da presença de turistas estrangeiros. Segundo ele, cerca de 3.000 israelenses visitam Itacaré anualmente, permanecendo por até três meses, com gasto médio diário estimado em R$ 800.

O vereador Aldair Nascimento (Republicanos) afirmou que "o que aconteceu na nossa cidade foi uma vergonha" e disse que Itacaré "não tem nada a ver com brigas de países diferentes". Os discursos dos vereadores Antônio Carlos (PCdoB), Gilberto Costa (MDB), Jionez Leandro (Podemos), Djone Batista (PSB) e Miguel Pereira (MDB) foram semelhantes.

O presidente da Câmara, Renilson Costa (PSD), classificou o caso como "muito triste" e afirmou que o Legislativo deve buscar esclarecimentos junto às autoridades. Segundo ele, há a possibilidade de convocar representantes das forças de segurança para discutir o ocorrido.