Uma ex-vereadora foi denunciada por injúria racial com conteúdo transfóbico após publicar comentários ofensivos contra uma mulher trans nas redes sociais, em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o caso segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que equipara atos de homofobia e transfobia ao crime de racismo.

De acordo com o promotor de Justiça Fábio Bonfim, os fatos ocorreram em 16 de dezembro de 2025, em ambiente virtual, a partir de comentários publicados no Instagram em uma postagem feita por um vereador.

Conforme a denúncia, a ex-vereadora teria direcionado manifestações discriminatórias e de desprezo à vítima, utilizando expressões pejorativas e tratamento no masculino de forma reiterada, com tom sarcástico e desrespeitoso. As investigações também apontam que a vítima já teria sido alvo de outras humilhações por parte da acusada, indicando possível recorrência desse tipo de conduta.

Na ação, o Ministério Público pede o recebimento da denúncia, a condenação da acusada, a retirada dos comentários das redes sociais e a realização de retratação pública pelos mesmos meios utilizados para a ofensa. Também foi solicitada indenização por danos morais coletivos.

O promotor destacou que o órgão atua tanto no combate a irregularidades envolvendo agentes públicos quanto na defesa dos direitos das minorias, com foco na dignidade e no respeito à diversidade.

Segundo o Ministério Público, esta é a terceira denúncia envolvendo figuras políticas de Conceição das Alagoas em menos de uma semana. Em outro caso recente, um vereador foi denunciado por fraude processual e associação criminosa, enquanto outro parlamentar responde por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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