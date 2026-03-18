SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cursos de medicina com desempenho considerado insuficiente no Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) estão sujeitos a uma série de sanções do MEC (Ministério da Educação), que podem afetar desde a oferta de vagas até o funcionamento da graduação. Nesta terça-feira (17), a pasta começou a anunciar essas punições.

As medidas são adotadas com base em indicadores oficiais de qualidade ?além dos resultados na prova, são analisados critérios de estrutura e corpo docente. Quando os cursos ficam nas faixas mais baixas, passam a ser enquadrados em processos de supervisão.

Na prática, as punições seguem uma escala. Em estágios iniciais, o MEC determina ajustes obrigatórios, com apresentação de planos de melhoria e acompanhamento direto da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. As instituições precisam comprovar mudanças em aspectos como currículo, qualificação de professores e infraestrutura.

Se o desempenho não melhora, as restrições podem se intensificar. Uma das medidas é a redução no número de vagas autorizadas para novos alunos, o que limita o crescimento dos cursos. Também pode haver proibição de abertura de novas turmas ou de expansão para outros campi.

Em situações mais graves, o ministério pode suspender temporariamente a entrada de novos estudantes. Nesses casos, o curso segue funcionando apenas para quem já está matriculado, enquanto a instituição tenta corrigir as falhas apontadas.

Outra consequência possível é a restrição ao acesso a programas federais de financiamento estudantil, como o Fies, o que tende a reduzir a procura pelos cursos e pressionar financeiramente as instituições privadas.

As faculdades punidas têm prazo para apresentar defesa e um plano de reestruturação. O MEC avalia as justificativas e pode manter, rever ou ampliar as sanções, a depender do caso.

No limite, cursos que acumulam avaliações negativas e não conseguem reverter o quadro podem perder o reconhecimento oficial. Nessa situação, ficam impedidos de abrir novas turmas e caminham para o encerramento, medida considerada extrema dentro do sistema regulatório.

As ações fazem parte de uma política do governo federal para tentar frear a expansão de cursos de medicina com qualidade considerada insuficiente e reforçar critérios mínimos de formação na área.

ENTENDA O PASSO A PASSO DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS

1?? Nota baixa e supervisão aberta

O curso tem desempenho insatisfatório na avaliação do MEC; a instituição passa a ser monitorada e precisa explicar falhas no ensino

2?? Sanções aplicadas

O MEC pode suspender novas vagas e impor restrições a programas federais

3?? Plano de correção

A faculdade deve apresentar medidas para resolver problemas e melhorar a formação

4?? Nova avaliação

O MEC acompanha os resultados e verifica se houve melhora

5?? Desfecho

O curso pode sair da supervisão, sofrer novas punições ou, em casos mais graves, ser descredenciado

Os resultados do Enamed foram divulgados em janeiro. Dos 350 cursos de medicina com resultados divulgados, 107 tiveram notas 1 e 2 ?consideradas insuficientes e passíveis de processos de supervisão e sanções por parte do governo federal.

A supervisão e a imposição de penalidades atingem 99 cursos de medicina, que são aqueles sobre os quais recaem os poderes regulatórios do MEC. A maioria dos cursos com nota baixa está em instituições privadas (87), com ou sem fins lucrativos.

Não estão sujeitas a sanções do ministério instituições estaduais e municipais, uma vez que elas não passam pelo processo de autorização do ministério.

Os cursos que ficaram nas faixas 1 e 2 não conseguiram que 60% dos seus estudantes alcançassem a proficiência mínima na prova e foram consideradas de desempenho insuficiente. As sanções variam de acordo com as notas e intervalo desse percentual.