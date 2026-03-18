SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deve ter mais um dia quente nesta quarta-feira (18), mas com previsão de pancadas isoladas de chuva durante a tarde devido à chegada da brisa marítima.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com termômetros na marca dos 19°C e predomínio de sol entre poucas nuvens no decorrer do dia.

Com o passar das horas, o sol forte aumenta a sensação de calor na cidade, que deve registrar temperatura máxima de 33°C. No fim da tarde, a infiltração da brisa marítima favorece o surgimento de núcleos de chuva rápida com baixo potencial para a formação de alagamentos.

A Climatempo prevê que a precipitação pode iniciar por volta do meio-dia e se estender até a meia-noite, mas em pequeno volume. Apesar disso, o calor deve continuar.

Nesta terça (17), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 31,5°C às 14h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 18,2°C às 7h.

No restante do estado, a Climatempo prevê que a manhã deva começar com tempo firme e sol entre poucas nuvens. Entre o fim da manhã e a tarde, as pancadas de chuva aumentam, ocorrendo de forma moderada a forte, principalmente no norte paulista, onde há alerta para temporais. No litoral norte, o tempo segue mais firme. As temperaturas podem chegar aos 33°C.

Nas outros estados da região Sudeste, a Climatempo prevê chuva moderada a forte logo cedo em áreas de Minas Gerais, principalmente no noroeste, oeste, interior, leste e Triângulo Mineiro. Ao longo do dia, o calor e a umidade favorecem pancadas moderadas a fortes em MG, com trovoadas e risco de temporais no Triângulo e interior mineiro.

O instituto também indica a chance de chuva mais intensa no sul do Rio de Janeiro e em áreas do Espírito Santo. À noite, o tempo melhora, mas ainda há risco de chuva isolada em Minas.

Segundo o Inmet, há duas áreas em alerta laranja, de perigo, para tempestades na manhã desta quarta: uma abrangendo quase toda a região Sul e centro-sul de Mato Grosso do Sul, e outra da divisa entre Amazonas e Pará, passando pelo norte do Tocantins, quase todo o Maranhão, centro norte do Piauí e oeste do Ceará.

Nesses locais, a previsão é de chuva entre 30 mm e 60 mm por hora ou entre 50 mm e 100 mm por dia, co ventos intensos entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.