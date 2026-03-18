SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação do Bope cumpre mandados de busca e apreensão contra membros do Comando Vermelho em comunidades do centro do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (18).

Operação acontece nas comunidades dos Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos. Algumas dessas comunidades ficam próximas ao bairro de Santa Teresa, região turística da cidade.

Alvos dos mandados são suspeitos de roubo de veículos e tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar. A investigação tem como base informações da inteligência da PM, segundo o órgão.

Ação tem 150 policiais e conta com dois blindados e outras 14 viaturas. Não há balanço sobre feridos ou presos até o momento, mas há registro de disparos.

Este é o segundo dia seguido de operações policiais no centro do Rio de Janeiro. nesta terça-feira (17), 17 mandados de prisão contra membros do CV foram cumpridos em uma operação contra o tráfico de drogas na região da Lapa. Ao todo, a operação, da PM e da Polícia Civil, tinha 28 mandados a cumprir, entre eles, três contra pessoas que já estavam presas.