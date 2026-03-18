SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e outras 113 pessoas deram entrada em unidades de saúde após comerem em uma pizzaria na cidade de Pombal, na Paraíba. A Vigilância Sanitária Estadual afirmou que o estabelecimento tinha "pragas".

Mulher morreu nesta terça-feira (17) por suspeita de intoxicação alimentar após comer na pizzaria. A vítima, identificada como a servidora pública Rayssa Maritein Bezerra, de 44 anos, deu entrada no Hospital Regional de Pombal na segunda-feira (16) após começar a passar mal no domingo com diarreia, vômitos intensos e dor abdominal.

Hospital disse ao UOL que a paciente apresentou "rápida evolução clínica". Ela foi atendida pela equipe médica e encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo, com "sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

Ao longo da internação, a paciente teve agravamento do quadro clínico. "Apesar de todas as medidas assistenciais adotadas pela equipe, a paciente evoluiu a óbito na manhã do dia 17 de março, às 8h59", informou a unidade de saúde.

Unidade de saúde declarou ter registrado 74 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar. Os atendimentos ocorreram entre os dias 15 e 16 de março. No domingo (15), 36 pessoas foram atendidas, sendo 33 casos de gastroenterocolite aguda ?inflamação no estômago e intestino? e 3 com episódios de vômito.

Já na segunda-feira (16), 38 pacientes procuraram a unidade de saúde. Do total, 33 foram casos de gastroenterocolite aguda, 5 com vômitos e um caso de suspeita de intoxicação alimentar. "Todos os pacientes receberam assistência médica, com avaliação clínica, medicação e orientações adequadas. Em caso de sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal, a orientação é procurar atendimento médico."

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pombal disse que 40 pacientes foram atendidos no local. Eles apresentaram sintomas de náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e mal-estar geral. Todos receberam alta médica após ficarem em observação.

Segundo a prefeitura, a Vigilância Sanitária Municipal apontou "fortes indícios de intoxicação alimentar entre os cidadãos". O quadro foi "possivelmente associado à ingestão de pizzas adquiridas em um estabelecimento comercial do município", conforme relato dos pacientes nas unidades de saúde.

O caso é investigado pela Polícia Civil do estado. O delegado Rodrigo Barbosa explicou que a vítima que morreu passará por exames toxicológicos, assim como os demais pacientes para definição do que teria provocado o quadro médico nelas. "Não é um caso comum e chama atenção, não só o número de pessoas, mas o potencial lesivo dessa possível substância", acrescentou.

Velório de Rayssa ocorreu na noite de terça-feira em Pombal. Já o sepultamento estava previsto para ocorrer na quarta-feira (18), às 8h, no Cemitério São Francisco, também no município.

PIZZARIA FOI INTERDITADA APÓS OS RELATOS

Prefeitura de Pombal informou ter interditado a pizzaria La Favoritta. A gestão municipal declarou ter realizado uma vistoria técnica no local e ter coletado materiais e insumos para análise da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.

Segundo a gestão municipal, o caso foi encaminhado Agevisa (Agência Estadual de Vigilância Sanitária) da Paraíba. O procedimento ocorreu após a apuração e análise do caso pelo município e cumprimento de todas as etapas legais de responsabilidade municipal.

Foram encontradas "pragas" e várias não conformidades na pizzaria, disse Conceição Sobral, gerente técnica de alimentos da Agevisa, à imprensa. Sobral não detalhou quais "pragas" foram achadas no local. Entre as condições também estavam a ausência de documentação obrigatória, alimentos mal-acondicionados, instalações elétricas expostas e condição térmica inadequada no espaço, acrescentou.

Dono da La Favoritta se pronunciou e disse que colabora com as investigações. "Todos queremos respostas. Eu, como proprietário, as pessoas que foram afetadas e seus familiares também. Estou fazendo o possível, colaborando com a Vigilância, fornecendo amostras. A Polícia Civil também, o que eles pediram nós estamos enviando. A prefeitura também. Eu preciso da verdade para me sentir bem", declarou Marcos Antônio Gomes Neto nas redes sociais.

QUEM ERA A SERVIDORA QUE MORREU

Rayssa era servidora pública municipal desde 10 de maio de 2006. Ela era formada em Engenharia Agrônoma pela UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) e já colocou "seus conhecimentos técnicos a serviço do desenvolvimento sustentável e da gestão ambiental do município", informou o Diário Oficial dos municípios da Paraíba.

Atualmente, a servidora era Diretora do Departamento de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Pombal. Ela desempenhava as suas atribuições "com dedicação, competência e compromisso", disse o prefeito Claudenildo Alencar Nóbrega. O gestor municipal decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora.

Rayssa era reconhecida como uma servidora exemplar, referência de amizade, humanidade e dedicação, sendo admirada por todos os colegas de trabalho pela sua disposição constante em colaborar com qualquer setor, mesmo além de suas atribuições formais.Decreto da Prefeitura de Pombal


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