SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (18) 174 mandados de busca e apreensão e outros 107 mandados de prisão no âmbito de uma investigação que mira combater o tráfico de armas e de drogas comandado pelo Comando Vermelho e por facções ligadas ao PCC.

As diligências ocorrem nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. Há também alvos em Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Em Campinas, no interior de São Paulo, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da PF miram 37 pessoas suspeitas de ligação com o Comando Vermelho que tiveram a prisão temporária decretada e outros 34 locais onde buscas foram autorizadas.

Segundo a investigação, além de tráfico de drogas, crimes violentos estariam relacionados à disputa territorial entre facções criminosas.

Do outro lado do país, em Recife (PE), a ação mira um grupo que segundo a PF está envolvido com tráfico de drogas e de armas, roubos de cargas e lavagem de dinheiro. A organização, segundo a corporação, atua no sertão do estado nordestino.

Diligências contra o tráfico de drogas se dão também em São Luís (MA), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Vitória (ES).

Em Manaus (AM), a operação das Ficco vem na esteira de uma investigação que apura um esquema de tráfico de drogas por meio do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Em Maceió (AL), segundo a PF, os alvos usavam uma pizzaria de fachada para dissimular atividades ilícitas.

Em Macapá (AP), a corporação faz buscas que apuram a subtração de um equipamento de informática do assessor de um senador. A PF não informou o nome do congressista.

Outros 23 mandados de busca e apreensão e nove de prisão domiciliar são cumpridos em Foz do Iguaçu (PR) para desarticular, de acordo com a polícia, uma organização que mantém vínculos com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e está ligada a atividades como o tráfico de drogas e à prática de crimes violentos.

Outros dez mandados de prisão foram expedidos para Fortaleza, no Ceará. Ações também são realizadas em Belo Horizonte, afirmou a PF.