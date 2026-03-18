SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação conjunta em 15 estados brasileiros cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra crimes de tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira (18).

Ao todo, são 112 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão emitidos na operação conjunta desta quarta-feira (18). Eles são cumpridos nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

As ações são cumpridas por Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) de Segurança Pública. As Ficcos, divididas em 39 setores pelo Brasil, são uma estrutura de cooperação que une diferentes polícias.

No estado de São Paulo, onde a maior parte dos mandados é cumprida, a operação Dry Wall mira em membros do Comando Vermelho que atuam em Campinas. Além das 37 ordens de prisão temporária e 34 mandados de busca e apreensão, foi ordenado o sequestro de valores de mais de 100 contas bancárias, que podem chegar a R$ 70 milhões.

Os mandados são cumpridos em Mogi Mirim, Sumaré, Hortolândia, Limeira, Rio Claro, Araras e São Bernardo do Campo, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O grupo criminoso seria responsável pelo tráfico interestadual de haxixe e também de armas. A suspensão de atividades de 20 empresas investigadas por lavagem de dinheiro também foi pedida pela Justiça.

No Recife, a ação desta quarta-feira mira em um grupo envolvido com tráfico de drogas e armas na região do Sertão. Além dos 15 mandados de prisão temporária, foram ordenados 49 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 5 milhões em imóveis e veículos.

VEJA, ABAIXO, NÚMERO DE MANDADOS POR CIDADE:

- São Paulo (Campinas): 37 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão;

- São Paulo (Campinas): 37 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão;

- Recife: 15 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão;

- Recife: 15 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão;

- São Luís: sete mandados de prisão e 30 de busca e apreensão;

- Porto Alegre: 11 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão;

- Salvador: sete mandados de prisão e oito de busca e apreensão;

- Vitória: cinco mandados de prisão, três de busca e apreensão e um de afastamento de função;

- Manaus: quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão;

- Maceió: cinco mandados de busca e apreensão;

- Goiânia: quatro mandados de prisão;

- Belém: dois mandados de prisão e três de busca e apreensão;

- Aracaju: dois mandados de busca e apreensão;

- Macapá: um mandado de busca e apreensão;

- Foz do Iguaçu: nove mandados de prisão e 23 de busca e apreensão;

- Fortaleza: 10 mandados de prisão