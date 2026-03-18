SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Raposo Tavares terá instaladas câmeras com inteligência artificial que flagram motoristas usando celular enquanto dirigem e passageiros sem cinto de segurança

Os equipamentos estarão entre os kms 17 e 18, nos dois sentidos, em trecho da rodovia na cidade de São Paulo.

Segundo o concessionária Ecovias Raposo, as câmeras estão em fase de calibração das imagens. Ainda não há data para início de operação.

O mesmo sistema de monitoramento deve ser implantado no sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, também administrado pelo grupo Ecovias. Ainda não há data de quando isso deve ocorrer.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, esses equipamentos estão se multiplicando em estradas de São Paulo. O trecho norte do Rodoanel (Grande São Paulo), por exemplo, foi inaugurado em dezembro de 2025 com 32 dessas câmeras, nos dois sentidos da via de 24 quilômetros. Oito delas estão dentro de túneis.

Segundo mapeamento feito pela reportagem junto a concessionárias, pelo menos seis estradas paulistas contam ?ou estão em processo de instalação? com inteligência artificial para flagrar uso de celular e falta de cinto de segurança. Há outras rodovias federais, em Minas Gerais, na Paraíba e em Santa Catarina, com a mesma tecnologia.

Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), o uso de câmeras com inteligência artificial nas rodovias paulistas concedidas vem sendo adotado de forma gradual.

Nos contratos recentes de concessão para dez empresas há previsão para a utilização de tecnologias inteligentes de monitoramento, incluindo câmeras e softwares que podem flagrar, inclusive, outros tipos de infração, como caminhão à esquerda ou veículo trafegando pelo acostamento.

Ao contrário dos radares de velocidade, por lei, essas câmeras não multam. Quando detectam uma possível infração, a imagem é enviada à Polícia Militar Rodoviária, que acessa a foto em alguma base da instituição ou em local exclusivo no centro de controle de operações da concessionária responsável pela estrada. Se houver confirmação da irregularidade, a multa é emitida.

A legislação de trânsito obriga que motoristas sejam informados, por meio de placas ou displays, que a via tem videomonitoramento, com ou sem inteligência artificial. As câmeras são instaladas em pórticos sobre a estrada e em postes nas laterais.

O "big brother" rodoviário tende a se aperfeiçoar. Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal, afirma que, para fazer os flagras em movimento, já se estuda a possibilidade de uso de drones com a mesma tecnologia de inteligência artificial das câmeras fixas. "Há uma equipe focada na pesquisa e no avanço dessa tecnologia."