SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (18) 174 mandados de busca e apreensão e outros 107 de prisão no âmbito de uma investigação contra o crime organizado deflagrada em 15 estados brasileiros para apurar crimes como tráfico de armas, de drogas e lavagem de dinheiro.

Um dos focos das diligências está em Campinas, no interior de São Paulo, onde a PF mira, segundo apurou a Folha, integrantes do chamado Bonde do Magrelo ?uma facção dissidente do PCC e hoje aliada ao Comando Vermelho.

Foram 24 mandados de prisão expedidos a alvos na cidade do interior paulista. Cinco deles, segundo apurou a reportagem, já estão dentro do sistema prisional pela prática de outros crimes. Outras 19 pessoas foram capturadas. Ao todo, a PF efetuou apreensões em 34 locais.

A facção dissidente do PCC é a mesma que atua na região de Rio Claro, cidade da região de Campinas e palco de uma operação deflagrada há pouco mais de uma semana que também mirou suspeitos de elo com o Comando Vermelho.

Rio Claro e cidades vizinhas têm enfrentado uma escalada em registros de crimes violentos ante disputas territoriais travadas entre o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A operação desta quarta-feira cumpriu diligências também ocorrem nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará e Minas Gerais. Há ainda alvos em Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Em Recife (PE), a ação mira um grupo que segundo a PF está envolvido com tráfico de drogas e de armas, roubos de cargas e lavagem de dinheiro. A organização, segundo a corporação, atua no sertão do estado nordestino.

Diligências contra o tráfico de drogas se dão também em São Luís (MA), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Vitória (ES).

Em Manaus (AM), a operação das Ficco vem na esteira de uma investigação que apura um esquema de tráfico de drogas por meio do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Em Maceió (AL), segundo a PF, os alvos usavam uma pizzaria de fachada para dissimular atividades ilícitas.

Em Macapá (AP), a corporação faz buscas que apuram a subtração de um equipamento de informática do assessor de um senador. A PF não informou o nome do congressista.

Outros 23 mandados de busca e apreensão e nove de prisão domiciliar são cumpridos em Foz do Iguaçu (PR) para desarticular, de acordo com a polícia, uma organização que mantém vínculos com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e está ligada a atividades como o tráfico de drogas e à prática de crimes violentos.

Outros dez mandados de prisão foram expedidos para Fortaleza, no Ceará. Ações também são realizadas em Belo Horizonte, afirmou a PF.