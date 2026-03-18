RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro em favelas do centro da cidade, nesta quarta-feira (18), tem mortos e um ônibus incendiado em represália à ação.

Um dos mortos, segundo relatos da PM, é Claudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres, considerado líder do tráfico no morro dos Prazeres, em Santa Teresa, e vinculado ao Comando Vermelho.

A PM não informou quantas pessoas morreram e ainda não detalhou os resultados da operação. A corporação afirmou que o secretário, coronel Marcelo Menezes, vai conceder entrevista coletiva nesta tarde.

As operações acontecem nas comunidades Fallet e Fogueteiro, Coroa, Prazeres e Paula Ramos, entre os bairros de Santa Teresa e Rio Comprido. Houve registro de tiroteio por volta das 6h.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais militares atuando próximo a uma escola militar, localizada ao lado da comunidade Paula Ramos, no Rio Comprido.

Em represália à operação, um ônibus foi incendiado na avenida Paulo de Frontin, principal via de acesso ao túnel Rebouças. O Rebouças é responsável por ligar o centro e a zona norte à Lagoa, na zona sul. O ônibus incendiado, que faz o itinerário Central x Leblon, estava sem passageiros.

Outros seis ônibus foram roubados e usados como barricadas. O acesso ao túnel tem interdições.

A PM publicou nas redes sociais que equipes reforçam a segurança nos acessos ao túnel Rebouças. Há viaturas em policiamento nas ruas do Rio Comprido, onde parte do comércio está fechado.

Nesta terça (17) as polícias Militar e Civil fizeram operação para prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas que atua na região da Lapa, zona central e turística da cidade. Houve ação na comunidade do Fallet, em Santa Teresa.

A atuação na Lapa é ordenada, segundo investigação, por Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho no estado.

A rede de tráfico, ainda segundo investigações, atua em sobrados vazios e com uso de vendedores ambulante. A operação de terça teve 17 presos.

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