SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O serviço de trilhos em São Paulo vai operar de forma especial durante o Lollapalooza 2026.

Entre a sexta-feira e o domingo, dias do evento, estações do Metrô, da CPTM e das vias concessionadas operarão de forma especial. As estações Cidade Dutra e Autódromo, da linha 9-Esmeralda, são as mais próximas da entrada do evento.

Na linha 9-Esmeralda, trens partirão em serviço expresso da estação Pinheiros até a estação Morumbi-Claro, com parada final na estação Cidade Dutra. Esse serviço terá valor diferenciado, de R$ 35 com direito a ida e volta, e vai operar na sexta-feira, sábado e domingo. Seis viagens expressas serão feitas, partindo das 11h às 15h30 da estação Pinheiros e das 11h12 às 15h42 da estação Morumbi. A volta será das 23h às 2h30, em oito viagens diferentes.

O serviço comum da linha 9-Esmeralda também vai funcionar. Os passageiros terão embarque e desembarque 24h na estação Autódromo e desembarque disponível 24h nas outras estações, segundo a ViaMobilidade.

A linha 4-Amarela, principal ligação entre a linha 9-Esmeralda e outros ramais de metrô e trem, também ficará aberta 24h para desembarques e transferências. O mesmo vale para as linhas 5-Lilás e 8-Diamante.

O serviço da linha 7-Rubi, recém-concessionado pela TIC Trens, terá a estação Palmeiras-Barra Funda aberta 24h para embarque e desembarque. As outras estações permanecerão abertas somente para desembarque.

O Metrô de São Paulo, que já opera de madrugada entre o sábado e o domingo, também vai abrir da noite da sexta-feira para o sábado, mas somente para desembarque. O mesmo vai acontecer entre a noite do domingo e da segunda-feira, quando as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas somente para desembarque.

Na CPTM, todas as estações das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ficarão abertas para embarque e desembarque entre 4h e 0h, horário em que, habitualmente, ela fica fechada. Todas as transferências para o Metrô e para as linhas de trem concessionadas também ficarão abertas e, nos outros horários, o funcionamento será normal, com trens extras em prontidão.

Sugestão é de que os passageiros comprem passagens antecipadamente para evitar filas na volta para casa. As passagens podem ser compradas por créditos no bilhete único ou no aplicativo TOP.