A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo.

Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. A atração vai ao ar nas sextas-feiras, às 12h30, no horário de Brasília (DF).

Com uma linguagem clara, dinâmica e acessível, o Conecta Brasil reúne informação, serviço e histórias humanas. A cada edição, o público acompanha os acontecimentos internacionais mais relevantes, decisões de governos que afetam brasileiros fora do país, orientações consulares, alertas importantes e curiosidades que aproximam culturas.

Além da análise dos fatos, o programa também abre espaço para relatos de brasileiros pelo mundo, histórias inspiradoras e suas conquistas no exterior, mostrando como o Brasil está presente em diferentes cantos do planeta.

Os episódios do programa também ficam disponíveis no YouTube. Na primeira edição, que foi ao ar na sexta-feira (13), a produção analisou os conflitos no Oriente Médio e seus impactos para a população brasileira residente na região.

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Serviço

Conecta Brasil - Toda sexta-feira, às 12h30 (horário de Brasília), na TV Brasil Internacional.

Sobre a TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo.

Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo.

O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube @tvbrasilinternacional e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.

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