SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a capital paulista em alerta para potenciais alagamentos, segundo boletim emitido pelo órgão às 15h29 desta quarta-feira (18). Até as 16h30 não havia registro de locais alagados.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu um "alerta severo" por volta das 16h para chuva forte e isolada que pode atingir as zonas oeste e norte da capital, com possibilidade de raios.

A combinação de calor e umidade cria condições para a chuva forte na Lapa (zona oeste) e Freguesia do Ó (zona norte). Também chove na Mooca e na Vila Prudente (ambos na zona leste), mas com menor intensidade.

Essas precipitações têm potencial para alagamentos e rajadas de vento. A expectativa é que a situação se mantenha até o fim da tarde, mas atingindo apenas pontos isolados.

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, é possível obter informações pelo telefone 156 ou no site da CET.