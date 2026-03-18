SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estudantes de direito e psicologia, da Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina), acusam empresa de dar golpe após cancelar a festa de formatura à véspera do dia do evento. Uma força-tarefa então foi realizada às pressas para salvar a festa.

Prejuízo chega a R$ 200 mil, segundo informou integrante de comissão de formatura ao UOL. A festa estava programada para ocorrer no sábado (14), mas precisou ser realizada no improviso após a Pontual Formaturas e Eventos não entregar o combinado, de acordo com eles.

Cancelamento ocorreu um dia antes de evento. "E deu às 16h30, ele [Allison, gestor da Pontual] mandou áudio dizendo que a gente ia precisar trocar a data, porque ele não ia conseguir entregar a nossa formatura", afirmou a funcionária pública Maria Eduarda Wronski, que faz parte da comissão.

Força-tarefa precisou ser realizada para salvar a festa dos estudantes. "Nós tivemos 10 minutos para chorar e ligar para os pais, para, posteriormente, decidirmos o que fazer. Corremos atrás da Unoesc e pedimos ajuda a coordenadores dos cursos de direito e de psicologia. Começamos a ir atrás de empresas."

Alunos dizem que a Pontual não pagou nenhum fornecedor da formatura. Um boletim de ocorrência foi registrado em Pinhalzinho (SC). O UOL procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno.

Empresa nega ter dado golpe em estudantes. Em nota enviada ao UOL, a Pontual disse que, devido a falhas graves e descumprimentos contratuais de parte de fornecedores envolvidos na organização do evento, a empresa não conseguiu realizar a formatura.

"Diante desse cenário, e visando agir com transparência e responsabilidade, a empresa solicitou o adiamento da cerimônia, priorizando a seriedade e o respeito que os formandos e suas famílias merecem."

"A Pontual Formaturas e Eventos permanece totalmente aberta ao diálogo com os formandos, colocando-se à disposição para esclarecimentos e para buscar, de forma conjunta e respeitosa, os melhores encaminhamentos possíveis diante da situação", disse a Pontual Eventos e Formaturas.

Alunos pensam em entrar com ação na Justiça contra a Pontual. "Sim [pensamos em processar]. Estamos verificando a melhor forma para entrarmos [com a ação]", explicou uma das integrantes da comissão.