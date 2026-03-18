PORTO ALEGRE , RS (FOLHAPRESS) - Um guarda-municipal de Campo Bom (RS) morreu afogado nesta terça-feira (17), quando tentava salvar uma mulher que havia pulado em um rio para fugir de uma abordagem policial.

Segundo informações da prefeitura de Campo Bom, Carlos Daniel dos Santos Ferreira, 39 anos, participou da ação de combate ao tráfico de drogas em um suposto ponto de venda de entorpecentes no bairro Barrinha.

Uma mulher de 49 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico, pulou no rio dos Sinos para escapar e começou a se afogar, momento em que o guarda também entrou na água para tentar salvá-la.

A mulher foi resgatada, presa em flagrante e encaminhada para atendimento médico. Já o agente foi retirado da água sem sinais vitais e teve a morte constatado no local por uma equipe do Samu.

O corpo de Carlos Daniel foi velado na Câmara de Vereadores de Campo Bom e sepultado no cemitério municipal da cidadena tarde desta qu arta-feira (18). O caixão foi levado ao cemitério em um cortejo fúnebre acompanhado por dezenas de viaturas.

A Prefeitura de Campo Bom, a 56 km de Porto Alegre, decretou três dias de luto no município. "Carlos Daniel dedicou sua atuação à proteção dos campo-bonenses, pautado pela bravura, compromisso com a segurança da comunidade e com o serviço público", disse a administração em nota.

O agente deixa a mãe, a esposa e dois filhos.