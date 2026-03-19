Salão do Estudante reúne universidades estrangeiras para ajudar quem quer estudar fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (21), o Salão do Estudante volta a percorrer o país com o objetivo de diminuir as distâncias entre os estudantes brasileiros e as universidades estrangeiras. O evento é uma das principais feiras para quem quer cursar graduação, pós-graduação ou programas de idiomas fora do Brasil.

"Nós somos a ponte. O Salão é a ponte que liga o estudante que quer estudar lá fora, principalmente para fazer uma graduação ou uma pós-graduação", explica Priscilla Gomes, diretora de eventos do Salão do Estudante, organizado pela BMI/THE (Times Higher Education).

Neste primeiro semestre, a feira passará por seis capitais do país. Em São Paulo, que concentra a maior edição, o evento será realizado neste final de semana (21 e 22 de março) no Centro de Convenções Frei Caneca, no bairro da Consolação.

Depois, o Salão passará pelas cidades do Rio de Janeiro (24 e 25 de março), Brasília (27 de março), Salvador (29 de março), Maceió (31 de março) e Recife (1º de abril).

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site do evento.

A edição deste ano reúne instituições da Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e República Dominicana. Veja a lista de instituições participantes neste link.

A proposta da feira é concentrar representantes de instituições internacionais, órgãos governamentais, como a USA Education, DAAS, Campus France, e ex-alunos que já passaram pela experiência. "O estudante não precisa ficar procurando na internet as informações. Em um lugar, ele vai conversar com os representantes pessoalmente", explica Priscilla.

Para Aline Chmatalik, coordenadora de estudos internacionais da Escola Móbile, a participação dos estudantes em feiras é essencial para que eles formem decisões mais conscientes sobre estudar no exterior.

"Esses encontros também ampliam o repertório do estudante. Muitas vezes, ele conhece universidades, países ou programas que não estavam inicialmente no seu radar, mas que podem se mostrar excelentes opções", explica a coordenadora. "Mesmo quando o aluno não tem interesse específico na instituição, o tema da palestra ou o diálogo com o representante pode ser extremamente enriquecedor."

Os Estados Unidos seguem como o destino mais procurado dos estudantes. No entanto, o cenário mudou em relação aos países da América do Norte, principalmente devido às políticas de imigração do governo Donald Trump. Em segundo lugar aparece o Canadá, porém, o país acaba sofrendo o mesmo problema da falta de atração por causa dos EUA.

"O Canadá não está tendo dificuldade de visto, mas acaba sendo afetado pela dificuldade que os Estados Unidos estão tendo para recrutar. Por isso, infelizmente, o país sofre as consequências indiretas dessas políticas."

Por outro lado, os países europeus como Alemanha, Itália, Portugal e até destinos menos tradicionais, como Hungria, Lituânia e República Dominicana, ampliaram sua presença aproveitando as questões relacionadas às políticas de imigração americanas.

Portugal lidera a comitiva de instituições, com o maior grupo já registrado no evento. Universidades tradicionais como a de Coimbra, de Lisboa e a do Porto confirmaram presença, além da Universidade Católica Portuguesa e de institutos politécnicos espalhados pelo país europeu.

"Nos últimos cinco anos, Portugal está em terceiro lugar no interesse dos estudantes. Cresceu absurdamente e não tenho dúvida de que foi por causa da aceitação do Enem no processo de candidatura", explica Priscilla.

De acordo com o Inep, órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação), 26 universidades portuguesas mantêm convênio formal de utilização da nota do exame brasileiro como critério de acesso, o que reduziu burocracias e ampliou o fluxo de candidatos. Outras instituições, mesmo sem acordo oficial, também aceitam a nota do Enem, adotando critérios próprios de avaliação.

O perfil do público também mudou com o passar dos anos. Se antes muitos visitantes chegavam sem saber por onde começar, hoje a maioria já diz fazer pesquisa prévia, tornando a feira um espaço de confirmação e esclarecimento.

"A decisão de estudar no exterior envolve muito mais do que escolher um curso ou analisar o investimento financeiro", afirma Aline, da Escola Móbile. "É uma escolha de vida: significa conviver com outra cultura, adaptar-se a um novo ambiente acadêmico e desenvolver autonomia. É natural que estudantes e famílias sintam insegurança."

DICAS PARA APROVEITAR A FEIRA

Aline Chmatalik, coordenadora de estudos internacionais da Escola Móbile, dá orientações para quem tem interesse em participar do evento. Veja, a seguir:

- Defina seus objetivos antes de sair de casa

Liste o que você busca (curso, país, custo, idioma, tempo de duração) e o que não faz parte dos seus planos. Essa organização ajuda a direcionar as conversas.

- Pesquise as instituições participantes com antecedência

O site do Salão do Estudante divulga a lista de instituições presentes. Com ela em mãos, é possível priorizar estandes estratégicos e otimizar o tempo.

- Prepare uma lista de perguntas

Perguntas bem formuladas facilitam o diálogo e garantem que você obtenha informações realmente relevantes para o seu processo.

- Anote tudo

Use um bloco de notas ?físico ou digital? para registrar detalhes essenciais. Também vale anotar comentários diretamente nos materiais promocionais recebidos, porque isso ajuda a lembrar depois o que cada instituição oferece.

- Converse com instituições que não estavam no seu radar

Algumas das melhores oportunidades surgem justamente dessas descobertas inesperadas. Permita-se ampliar suas possibilidades.

*

DADOS DO SALÃO DO ESTUDANTE

Da temporada de novembro de 2025

País Participação

Estados Unidos 42,8%

Canadá 34,3%

Portugal 21,9%

Espanha 20,8%

Reino Unido 17,7%

Principais destinos

Atividades mais buscadas

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Descrição de chapéuFolha Estudantes

Salão do Estudante reúne universidades estrangeiras para ajudar quem quer estudar fora

Feira que apresenta instituições e programas de 14 países ocorre no fim de semana em São Paulo

Evento gratuito passa ainda por Rio, Brasília, Salvador, Maceió e Recife em março e abril

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19.mar.2026 às 6h00

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Lucas Leite

São Paulo

A partir deste sábado (21), o Salão do Estudante volta a percorrer o país com o objetivo de diminuir as distâncias entre os estudantes brasileiros e as universidades estrangeiras. O evento é uma das principais feiras para quem quer cursar graduação, pós-graduação ou programas de idiomas fora do Brasil.

"Nós somos a ponte. O Salão é a ponte que liga o estudante que quer estudar lá fora, principalmente para fazer uma graduação ou uma pós-graduação", explica Priscilla Gomes, diretora de eventos do Salão do Estudante, organizado pela BMI/THE (Times Higher Education).

Grupo de jovens conversa com mulher de camiseta branca em estande de feira. Ambiente interno com várias pessoas e estandes ao fundo.

Estudantes durante uma explicação no Salão do Estudante sobre o processo de candidatura para estudar no exterior - Divulgação Salão do Estudante

Neste primeiro semestre, a feira passará por seis capitais do país. Em São Paulo, que concentra a maior edição, o evento será realizado neste final de semana (21 e 22 de março) no Centro de Convenções Frei Caneca, no bairro da Consolação.

Depois, o Salão passará pelas cidades do Rio de Janeiro (24 e 25 de março), Brasília (27 de março), Salvador (29 de março), Maceió (31 de março) e Recife (1º de abril).

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site do evento.

A edição deste ano reúne instituições da Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e República Dominicana. Veja a lista de instituições participantes neste link.

A proposta da feira é concentrar representantes de instituições internacionais, órgãos governamentais, como a USA Education, DAAS, Campus France, e ex-alunos que já passaram pela experiência. "O estudante não precisa ficar procurando na internet as informações. Em um lugar, ele vai conversar com os representantes pessoalmente", explica Priscilla.

Para Aline Chmatalik, coordenadora de estudos internacionais da Escola Móbile, a participação dos estudantes em feiras é essencial para que eles formem decisões mais conscientes sobre estudar no exterior.

"Esses encontros também ampliam o repertório do estudante. Muitas vezes, ele conhece universidades, países ou programas que não estavam inicialmente no seu radar, mas que podem se mostrar excelentes opções", explica a coordenadora. "Mesmo quando o aluno não tem interesse específico na instituição, o tema da palestra ou o diálogo com o representante pode ser extremamente enriquecedor."

Os Estados Unidos seguem como o destino mais procurado dos estudantes. No entanto, o cenário mudou em relação aos países da América do Norte, principalmente devido às políticas de imigração do governo Donald Trump. Em segundo lugar aparece o Canadá, porém, o país acaba sofrendo o mesmo problema da falta de atração por causa dos EUA.

"O Canadá não está tendo dificuldade de visto, mas acaba sendo afetado pela dificuldade que os Estados Unidos estão tendo para recrutar. Por isso, infelizmente, o país sofre as consequências indiretas dessas políticas."

Por outro lado, os países europeus como Alemanha, Itália, Portugal e até destinos menos tradicionais, como Hungria, Lituânia e República Dominicana, ampliaram sua presença aproveitando as questões relacionadas às políticas de imigração americanas.

Portugal lidera a comitiva de instituições, com o maior grupo já registrado no evento. Universidades tradicionais como a de Coimbra, de Lisboa e a do Porto confirmaram presença, além da Universidade Católica Portuguesa e de institutos politécnicos espalhados pelo país europeu.

"Nos últimos cinco anos, Portugal está em terceiro lugar no interesse dos estudantes. Cresceu absurdamente e não tenho dúvida de que foi por causa da aceitação do Enem no processo de candidatura", explica Priscilla.

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Conheça universidades estrangeiras que aceitam o Enem no processo de admissão

Além de Portugal, instituições de Canadá, EUA e Reino Unido aceitam o uso do Enem no processo de admissão, com regras específicas. Na foto, Big Ben símbolo da cidade de Londres, no Reino UnidoNo Reino Unido, uma das instituições que aceitam a nota do Enem é a University of Hertfordshire. Situada na cidade de Hatfield, ao norte de Londres, a universidade é considerada uma das melhores públicas do paísNo Canadá, a Humber College, que é focada em tecnologia e artes aplicadas, também aceita a nota do exame nacional brasileiro no processo de seleção

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De acordo com o Inep, órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação), 26 universidades portuguesas mantêm convênio formal de utilização da nota do exame brasileiro como critério de acesso, o que reduziu burocracias e ampliou o fluxo de candidatos. Outras instituições, mesmo sem acordo oficial, também aceitam a nota do Enem, adotando critérios próprios de avaliação.

O perfil do público também mudou com o passar dos anos. Se antes muitos visitantes chegavam sem saber por onde começar, hoje a maioria já diz fazer pesquisa prévia, tornando a feira um espaço de confirmação e esclarecimento.

"A decisão de estudar no exterior envolve muito mais do que escolher um curso ou analisar o investimento financeiro", afirma Aline, da Escola Móbile. "É uma escolha de vida: significa conviver com outra cultura, adaptar-se a um novo ambiente acadêmico e desenvolver autonomia. É natural que estudantes e famílias sintam insegurança."

Dicas para aproveitar a feira

Aline Chmatalik, coordenadora de estudos internacionais da Escola Móbile, dá orientações para quem tem interesse em participar do evento. Veja, a seguir:

Defina seus objetivos antes de sair de casa

Liste o que você busca (curso, país, custo, idioma, tempo de duração) e o que não faz parte dos seus planos. Essa organização ajuda a direcionar as conversas.

Pesquise as instituições participantes com antecedência

O site do Salão do Estudante divulga a lista de instituições presentes. Com ela em mãos, é possível priorizar estandes estratégicos e otimizar o tempo.

Prepare uma lista de perguntas

Perguntas bem formuladas facilitam o diálogo e garantem que você obtenha informações realmente relevantes para o seu processo.

Anote tudo

Use um bloco de notas ?físico ou digital? para registrar detalhes essenciais. Também vale anotar comentários diretamente nos materiais promocionais recebidos, porque isso ajuda a lembrar depois o que cada instituição oferece.

Converse com instituições que não estavam no seu radar

Algumas das melhores oportunidades surgem justamente dessas descobertas inesperadas. Permita-se ampliar suas possibilidades.

DADOS DO SALÃO DO ESTUDANTE

Da temporada de novembro de 2025

Principais destinos

País Participação

Estados Unidos 42,8%

Canadá 34,3%

Portugal 21,9%

Espanha 20,8%

Reino Unido 17,7%

Atividades mais buscadas

Modalidade Participação

Programa de idiomas 50,27%

Graduação 33,57%

Pós-graduação 23,51%

Cursos com certificado e diploma 23,31%

Mestrado 16,47%

Áreas mais procuradas

Área Participação

Idiomas 20,98%

Ciências da comunicação 15,86%

Ciências da saúde 13,92%

Administração/Negócios 12,68%

Direito 10,70%