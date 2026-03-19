SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas crianças, de nove e 11 anos, morreram após um incêndio dentro de um apartamento no bairro de Areias, na zona oeste do Recife, na madrugada desta quinta-feira (19).

Fogo se espalhou por apartamento no Residencial Ignêz Andreazza por volta das 3h30, segundo o Corpo de Bombeiros. O condomínio é o maior conjunto residencial da América Latina, com 2.464 apartamentos e 126 prédios.

As crianças foram encontradas encurraladas na janela de um dos quartos, que estava fechada por uma grade. O prédio ficava no segundo andar de um dos blocos do condomínio. "Elas foram encontradas totalmente carbonizadas, uma do lado da outra", afirmou o perito criminal André Amaral, da Polícia Civil de Pernambuco, no local do incêndio.

Dono do apartamento era acumulador e a principal hipótese é de que os materiais que ele guardava no local tenham iniciado o incêndio. Segundo o perito, o apartamento estava cheio de materiais eletrônicos, como celulares. "Tem tanto material lá que qualquer coisa era uma fonte de incêndio iminente", afirmou.

Os entulhos também dificultaram o trabalho do Corpo de Bombeiros e podem ter impedido que as crianças deixassem o local. "As crianças que estavam no quarto ficaram sem condições de sair. No apartamento tinha muito entulho e fumaça", afirmou o tenente Paulo Roberto, do Corpo de Bombeiros.

"A parte da cozinha nós nem sabíamos que era uma cozinha. Estava cheia, com muitos entulhos", disse o tenente Paulo Roberto, do Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

Três moradores do apartamento, dois deles pais das crianças, ficaram feridos: dois homens, de 39 e 78 anos, e uma mulher de 44 anos. Eles foram levados ao Hospital da Restauração, no centro do Recife, e não tiveram estado de saúde divulgado.

O incêndio foi controlado no começo da manhã e estava em fase de rescaldo às 10h. Rachaduras no teto do apartamento foram identificadas pela perícia da polícia e a defesa Civil foi acionada para o local.