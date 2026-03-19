SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trecho da rua Paim, no centro de São Paulo, é abastecido por geradores da Enel desde nesta quarta-feira (18) após apresentar novas falhas de energia elétrica.

O QUE ACONTECEU

Defeito na rede subterrânea causou problema, informou a Enel, sem detalhar o ocorrido, em nota enviada à reportagem. A companhia disse que "não há ninguém sem luz no local", já que o espaço é abastecido de forma improvisada com geradores. A mesma justificativa foi dada em fevereiro, quando, apesar dos geradores, alguns moradores relataram problemas de abastecimento, principalmente em prédios.

Não há previsão para a retomada do abastecimento normal na região. A Enel informou que os técnicos estão buscando o ponto exato do problema para reparo.

A falha de abastecimento que atinge a região desde nesta quarta-feira (18) acontece pouco mais de um mês após um problema na mesma rua deixar ao menos 20 mil pessoas sem luz. Na ocasião, entre as áreas afetadas ficaram a rua Augusta, Frei Caneca, Marquês de Paranaguá e a rua Paim, onde o problema surgiu.

"APAGÃO" AFETOU PARTE DO CENTRO EM FEVEREIRO

Um problema em uma instalação subterrânea da rua Paim foi responsável pelo apagão que deixou 20 mil pessoas com instabilidade no abastecimento entre 4 e 7 de fevereiro. Na ocasião, assim como nesta quinta-feira (19), geradores também foram fornecidos para abastecer prédios da área, mas não eram suficientes para todas as residências, principalmente nos prédios, contaram moradores à reportagem.

Dois dias após o início do problema, a causa do desligamento de luz foi encontrada. Segundo a Enel, um equipamento, semelhante a um disjuntor, foi desligado, causando a interrupção de energia na região. A Enel informou, em nota, que faz uma análise técnica do local para entender a causa exata do desligamento do dispositivo.