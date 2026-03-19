RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um apartamento no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, na zona oeste do Recife, deixou duas crianças mortas na madrugada desta quinta-feira (19). As vítimas, dois meninos de 9 e 11 anos, foram encontradas já sem vida pelos bombeiros.

Elas tentaram escapar por uma janela do quarto, mas morreram sentadas na grade que protegia o cômodo.

O condomínio tem 2.464 apartamentos distribuídos em 126 prédios.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 3h58 e enviou seis viaturas ao local. Segundo a corporação, seis pessoas residiam no imóvel atingido.

Além das duas crianças, outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Restauração. De acordo com a unidade de saúde, os pacientes, dois homens e uma mulher, têm idades entre 39 e 78 anos e permanecem em atendimento.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar auxiliou no isolamento da área e no apoio às equipes de resgate. Um homem foi contido após causar tumulto no local e, em seguida, atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil informou que registrou o caso como incêndio com morte. Os meninos não foram oficialmente identificados, e as investigações foram iniciadas pela Delegacia de Afogados. O local foi preservado para a realização da perícia.

Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros não informou se o prédio possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) até a publicação deste texto.