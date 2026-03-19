SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Paraíba investiga se uma pizza de carne de sol na nata pode ter provocado a morte de uma mulher e a intoxicação de mais de 100 pessoas após consumo em um restaurante na cidade de Pombal, no sertão do estado.

Maioria dos clientes que passou mal, inclusive a que morreu, comeu a pizza sabor carne de sol na nata. A informação foi repassada à imprensa pelo delegado do caso, Rodrigo Barbosa. Além disso, pragas e várias não conformidades foram encontradas na pizzaria La Favoritta, que foi interditada pela prefeitura.

Delegado disse se tratar de um "fato incomum". "Quase que em sua totalidade as pessoas que foram intoxicadas consumiram esse sabor. Infelizmente, uma delas estava internada na UTI e acabou vindo a óbito", declarou Barbosa em entrevista à rádio FM 100,5, da Paraíba.

Principal linha de investigação é de uma contaminação cruzada, mas a polícia aguarda os laudos técnicos dos alimentos e perícia feita no local. "Nada está descartado. Existe a informação de uma suposta dedetização no local, mas isso ainda é duvidoso. Precisamos identificar qual substância causou a intoxicação para direcionar a investigação", explicou Barbosa.

Hipótese de envenenamento criminoso é "pouco provável", ressaltou o delegado na entrevista. "Os próprios funcionários e o dono da pizzaria consumiram a pizza e também passaram mal. Isso afasta um pouco essa linha, mas seguimos aguardando os laudos para esclarecer o que realmente aconteceu".

Pizzaria foi interdita por 90 dias. Ontem, o Ministério Público da Paraíba abriu um procedimento para apurar as condições sanitárias do estabelecimento.

Mulher morreu na segunda-feira por suspeita de intoxicação alimentar após comer na pizzaria. A vítima, identificada como a servidora pública Rayssa Maritein Bezerra, 44, deu entrada no Hospital Regional de Pombal após começar a passar mal no domingo com diarreia, vômitos intensos e dor abdominal.

Hospital disse ao UOL que a paciente apresentou "rápida evolução clínica". Ela foi atendida pela equipe médica e encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo, com "sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

Unidade de saúde registrou 114 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar. Os atendimentos ocorreram entre o domingo (15) e a manhã de hoje.

Pacientes apresentaram sintomas parecidos. "Todos os pacientes receberam assistência médica, com avaliação clínica, medicação e orientações adequadas. Em caso de sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal, a orientação é procurar atendimento médico", disse o hospital.

Prefeitura de Pombal informou ter interditado a pizzaria. A gestão municipal declarou ter realizado uma vistoria técnica no local e ter coletado materiais e insumos para análise da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.

Segundo a gestão municipal, o caso foi encaminhado Agevisa (Agência Estadual de Vigilância Sanitária) da Paraíba. O procedimento ocorreu após a apuração e análise do caso pelo município e cumprimento de todas as etapas legais de responsabilidade municipal.

Foram encontradas "pragas" e várias não conformidades na pizzaria, disse Conceição Sobral, gerente técnica de alimentos da Agevisa, à imprensa. Sobral não detalhou quais "pragas" foram achadas no local. Entre as condições também estavam a ausência de documentação obrigatória, alimentos mal-acondicionados, instalações elétricas expostas e condição térmica inadequada no espaço, acrescentou.

Marcos Antonio Gomes Neto, 24, pediu desculpa pela demora em se posicionar. "Eu estava entendendo tudo que estava acontecendo ainda. Sempre gostei de trabalhar, eu amo trabalhar, estava tudo normal no domingo e, de repente, durante um curto espaço da noite, começou a desmoronar", falou em vídeo publicado anteontem nas redes sociais.

"Estou sem acreditar também", relatou ele. "Não sei o que aconteceu. Eu mesmo entrei em contato com o pessoal da Vigilância Sanitária e convidei eles até o estabelecimento para eles poderem fazer a fiscalização e me dar um respaldo, me dar uma resposta do que veio a ocorrer, todos nós queremos resposta", acrescentou.

Ele disse que está há seis anos trabalhando neste ramo e agora precisa saber da verdade para "se sentir bem". Ele prestou condolências ainda à vítima que morreu e também aos outros que apresentaram sintomas. "Quero salientar também que jamais tive a intenção de machucar qualquer pessoa, prejudicar qualquer pessoa."

Advogada do empresário pediu cautela. "Só quem nos trará essas respostas todas será a prova pericial. Então devemos aguardar e ir com cuidado. Até aqui estamos trabalhando com suspeitas, nada definitivo", afirmou Raquel Dantas, que apareceu na gravação ao lado de Marcos.

Rayssa era servidora pública municipal desde 10 de maio de 2006. Ela era formada em Engenharia Agrônoma pela UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) e já colocou "seus conhecimentos técnicos a serviço do desenvolvimento sustentável e da gestão ambiental do município", informou o Diário Oficial dos municípios da Paraíba.

Atualmente, a servidora era Diretora do Departamento de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Pombal. Ela desempenhava as suas atribuições "com dedicação, competência e compromisso", disse o prefeito Claudenildo Alencar Nóbrega. O gestor municipal decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora.

"Rayssa era reconhecida como uma servidora exemplar, referência de amizade, humanidade e dedicação, sendo admirada por todos os colegas de trabalho pela sua disposição constante em colaborar com qualquer setor, mesmo além de suas atribuições formais", disse decreto da Prefeitura de Pombal.