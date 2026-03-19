Uma operação realizada nesta quinta-feira (19) investiga um esquema interestadual de estelionato digital envolvendo a venda fraudulenta de chopeiras e barris de chope pela internet. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos nos municípios de São Paulo e Sorriso, no Mato Grosso.

Coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), a operação contou com apoio de forças de segurança de diferentes estados, incluindo as polícias Civil e Militar de Minas Gerais, além de órgãos de São Paulo e Mato Grosso.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, notebook, tablet e documentos, que serão periciados com autorização judicial para análise de dados. O objetivo é identificar a extensão dos prejuízos, rastrear valores e reunir provas para responsabilização dos envolvidos.

Um dos investigados foi preso em flagrante ao ser abordado com duas pepitas e uma aliança de ouro sem autorização legal, configurando crime de usurpação de bem da União. Outros celulares também foram apreendidos com o suspeito, e o veículo utilizado por ele foi removido por irregularidade.

Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam redes sociais para anunciar produtos com preços atrativos, simulando vendas por meio do modelo conhecido como “dropshipping”. No entanto, o fornecedor não existia, os produtos não eram entregues e o dinheiro pago pelas vítimas desaparecia.

A empresa investigada acumula cerca de 50 mil reclamações em plataformas de consumidores ao longo de aproximadamente três anos. Apenas em Minas Gerais, foram registrados mais de 60 boletins de ocorrência relacionados ao caso.

As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis envolvidos no esquema.

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