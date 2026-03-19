SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apreendeu nesta quarta-feira (18) cosméticos, suplementos e equipamentos de saúde no centro logístico do Mercado Livre em Cajamar, na Grande São Paulo.

As apreensões ocorreram durante uma fiscalização para identificar produtos sem regularização sanitária ou que tinham contra si medidas preventivas e cautelares, mas seguiam à venda, segundo a agência.

Em nota, o Mercado Livre afirma que a fiscalização resultou em 0,34% de produtos retidos dos mais de 1 milhão de itens em estoque regulados. A empresa disse ainda que não estoca medicamentos no local e que compartilhou com a Anvisa os dados dos vendedores que tiveram seus produtos apreendidos.

"A empresa reforça seu compromisso com a transparência, a cooperação institucional e o cumprimento da legislação brasileira", diz trecho da nota.

Foram apreendidos 1.677 medidores de pressão; 17 termômetros; 6 tintas de tatuagem; 3 oxímetros; 511 lubrificantes íntimos; 14 pomadas modeladores para cabelo; 19 unidades de suplemento alimentar e 270 de probióticos e enzimas digestivas.

Segundo a Anvisa, a plataforma também foi obrigada a remover anúncios de parte dos produtos apreendidos, que de acordo com a agência eram feitos em desacordo com a regra sanitária.

O órgão apontou que a fiscalização encontrou itens sem registro sanitário e com rotulagem em idioma estrangeiro para produtos de saúde, que também eram vendidos sem certificação do Inmetro. Algumas mercadorias prometiam ainda resultados funcionais não aprovados e indicações terapêuticas não permitidas.

Segundo o diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, a fiscalização em marketplaces é um novo campo de atuação da vigilância sanitária, essencial para manter a segurança da população com o avanço do comércio digital.