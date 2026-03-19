E ampliou o sentido da homenagem: Não se trata do Antonio Pitanga ser homenageado. Se trata do cinema brasileiro. A história do cinema brasileiro está sendo homenageada no corpo do Pitanga. Traz aí Glauber, Cacá Diegues, Sérgio Ricardo, Joaquim Pedro tantos que plantaram esse momento.

Em tom quase ritualístico, concluiu: Hoje são todas as emoções em um corpo só. Eu sou um orixá.

A premiação também destacou a nova geração. Valentina Herszage recebeu o Golden Globes Ascensão Awards, enquanto Adolpho Veloso foi reconhecido em um momento em que também desponta no cenário internacional.

Uma das principais atrizes do cinema brasileiro, Dira Paes, que atravessa diferentes fases do audiovisual nacional, destacou o simbolismo da escolha do país. Hoje é uma noite muito especial. Um tributo ao nosso cinema. Essa decisão de estar no Brasil é certeira. O Brasil é a cara do mundo que a gente quer hoje, no sentido da diversidade, afirmou.

Dira apontou ainda para o futuro das coproduções.

A gente quer romper a fronteira da língua, fazer filmes com outros países e mostrar que somos um mercado potente, vibrante, e que não quer sair de onde está.

Na mesma linha, o diretor-presidente da RioFilme, Leo Edd, celebrou o impacto estratégico do evento. Trazer o Golden Globes para o Rio é colocar a cidade no mapa definitivo das grandes produções e das grandes decisões do audiovisual. Isso dialoga diretamente com investimento, com atração de filmagens e com o fortalecimento da indústria local.

Para a atriz Regina Casé, há também um efeito simbólico interno.

É importante trazer o mundo para o Brasil. Isso aumenta a nossa autoestima. É como no futebol quando a gente joga em casa, a torcida muda tudo.

A noite foi também um encontro entre passado, presente e futuro. O ator Vinícius de Oliveira, que ainda adolescente viveu o marco histórico de Central do Brasil vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 1999 , revisitou a própria trajetória.

Eu consigo voltar no tempo. Eu tinha 13 anos, aquele momento no palco, a Fernanda [Montenegro] discursando foi muito marcante para mim e para o cinema nacional, lembrou. Não é à toa que esse evento está acontecendo aqui.

Ao projetar o futuro, reforçou o papel da arte. É uma carreira pautada no cinema. Quero seguir alimentando o cinema nacional. A gente trabalha para o público, para abrir reflexão, para trocar ideias. disse Vinícius de Oliveira.