SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de 2 meses foi levado junto com um carro roubado na tarde desta quinta-feira (19) na zona norte de São Paulo. A criança acabou resgatada por policiais militares, que prenderam um suspeito após buscas.
Segundo a Polícia Militar, a mulher estava na rua Antonio Cardoso Nogueira, na região do Jaraguá, quando criminosos anunciaram o roubo de seu carro. Ela não teve tempo de tirar a criança do interior do veículo, e e o bebê foi levado junto.
Em desespero, a mãe acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas.
Os policiais conseguiram localizar o veículo na rua Chica Luiza, também no Jaraguá, próximo ao local do roubo.
A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba, pelos policiais militares, para avaliação médica. A ocorrência será registrada no 33º Distrito Policial.