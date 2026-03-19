PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Paraíba investiga a possibilidade de que uma pizza de carne de sol com nata tenha causado a morte de uma mulher de 44 anos em Pombal (PB).

Rayssa Maritein Bezerra e Silva foi internada no Hospital Regional de Pombal com diarreia, vômitos e dor abdominal depois de consumir uma pizza desse sabor na noite de domingo (15) na pizzaria La Favoritta. Ela teve rápida piora do quadro clínico, com sinais de infecção grave, e morreu na terça-feira (17).

A assessoria da polícia confirmou que a corporação apura essa hipótese, mas que ainda aguarda o laudo pericial, já que outras pessoas que não consumiram esse sabor também tiveram sintomas semelhantes aos de Rayssa.

Segundo um funcionário do local relatou à polícia, a carne teria sido comprada no sábado (14), um dia antes de ser preparada.

Ao menos 118 pessoas procuraram atendimento em unidades de saúde do município com sintomas semelhantes aos de Rayssa. Alimentos e ingredientes foram recolhidos para perícia.

A Polícia Civil instaurou inquérito na terça-feira, e a principal linha de investigação é a possível contaminação de produtos vendidos no estabelecimento. O Ministério Público da Paraíba também abriu procedimento para apurar o caso.

O dono da pizzaria disse, em vídeo divulgado na noite de terça-feira (17), que não sabe o que pode ter provocado os possíveis casos de intoxicação alimentar.

"Estou sem acreditar também, não sei o que aconteceu. Eu mesmo entrei em contato com a Vigilância Sanitária e convidei eles para fazer a fiscalização e me derem respostas do que ocorreu", disse o empresário Marcos Antônio, 24. O empresário já prestou depoimento para a polícia, assim como algumas das pessoas que passaram mal.

A pizzaria foi interditada pela Vigilância Sanitária municipal após inspeção, que identificou problemas como a presença de insetos e armazenamento inadequado de alimentos.

A advogada do empresário, Raquel Dantas, disse que não foram identificados alimentos vencidos ou estragados que indicassem a origem da contaminação durante uma inspeção inicial.

Segundo ela, a interdição da pizzaria ocorreu por questões estruturais, como ausência de revestimento em paredes e irregularidades em instalações elétricas.

Rayssa era servidora pública e trabalhava na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pombal.