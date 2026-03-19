A iniciativa resgata a trajetória histórica da rádio a partir de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância, como ex-dirigentes da EBC e da Radiobrás, pesquisadores e funcionários.

A série 90 anos em 90 histórias será composta por 90 episódios de cinco minutos, com uso de acervo, pesquisa e entrevistas. A exibição em contagem regressiva se inicia a partir de junho, culminando no aniversário da Rádio Nacional.

A produção é conduzida pelos jornalistas Guilherme Strozzi, Raquel Junia e César Faccioli, que também vêm realizando um amplo trabalho de pesquisa em acervos institucionais, incluindo o da EBC, o Arquivo Público de Brasília e o Arquivo Nacional, criando uma linha do tempo sonora dos anos 1930 até os dias atuais.

Segundo o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, esta é a primeira vez que a Rádio Nacional exibe uma produção dedicada a revisitar e organizar sua trajetória.

Muita gente já contou a história da Rádio Nacional ao longo desses 90 anos, mas a própria emissora ainda não. Estamos fazendo esse exercício de olhar para o passado para reconstruir uma linha do tempo mais integrada, sem os hiatos provocados por períodos de apagamento, como na ditadura, ou por rupturas mais recentes, como aconteceu no governo passado.

É a história de uma emissora que nasce no início do século passado, ajuda a formar a identidade cultural do país, faz o Brasil falar português, torcer por futebol, falar de novelas e integra o território nacional por meio das ondas curtas da Amazônia. É a história que faz a Rádio ser, hoje, a maior emissora pública da América Latina e uma das mais importantes da história do rádio no Brasil, complementa.



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Entrevistados

Entre os entrevistados, estão profissionais que contribuíram, ao longo da história, com a Rádio Nacional, além de antigos gestores da EBC e de instituições que antecederam a empresa. É o caso do professor da Universidade de São Paulo (USP) Eugênio Bucci, que foi presidente da Radiobrás e já gravou entrevista para a série.

Na semana passada, a primeira presidenta da EBC, Tereza Cruvinel, esteve na sede da empresa, em Brasília, para também gravar entrevista e foi recebida pelo atual presidente da EBC, Andre Basbaum.

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