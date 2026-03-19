SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem suspeito de invadir o prédio da ex-companheira com galão de gasolina e atirar várias vezes contra a porta do apartamento dela foi preso pela Polícia Civil, no Recife (PE).

Prisão do empresário André Maia Oliveira ocorreu na tarde de hoje. A captura foi feita por equipes da Delegacia de Polícia da 5ª Circunscrição (Casa Amarela) e da 1ª DEAM (Departamento de Polícia da Mulher).

Homem invadiu, ameaçou e fugiu. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostram o momento em que André Maia Oliveira usa o carro para arrombar o portão por volta das 5 h. Ele entra no elevador segurando um galão de combustível e uma arma na outra mão.

Homem atirou várias vezes contra a porta da casa dela. Na sequência, ele sobe até o apartamento da ex e dispara pelo menos 20 vezes.

Moradores chamaram a polícia ao escutar o barulho de tiros. Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, ainda de acordo com a emissora. Ele também mandou um áudio para a vítima.

"Eu vou ser preso. Agora você, ou a sua mãe, nem se preocupem com seu filho. Isso é uma ameaça. Eu tentei derrubar uma porta... A gasolina está lá fora para botar fogo nessa m... com vocês dentro. Vocês iam cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva? Eu vou ser preso. Mesmo preso, não durma. Não durma, eu vou lhe buscar", diz áudio enviado por suspeito à vítima.

"Ela não tem condições psicológicas nem de falar. Está em uma situação grave psicologicamente. Não só ela, mas o filho e a mãe dela que também estavam no local. Foi decretada a prisão dele tendo em vista que, não só diante dos fatos de hoje, mas também o histórico e a medida protetiva que ele violou na data de hoje", disse Tássia Perruci, advogada da vítima.

O UOL procurou a SDS-PE (Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco). Se houver resposta, o texto será atualizado. Nas redes sociais, a Polícia Civil pede ajuda às pessoas nas redes sociais. "A colaboração da população é fundamental!"