SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de 2 meses foi levado com um carro roubado na tarde desta quinta-feira (19) na zona norte de São Paulo. A criança acabou resgatada por policiais militares, que prenderam um suspeito após buscas.

Segundo a Polícia Militar, a mulher estava na rua Antonio Cardoso Nogueira, na região do Jaraguá, quando criminosos anunciaram o roubo de seu carro. Ela não teve tempo de tirar a criança do interior do veículo, e o bebê foi levado junto.

Câmeras instaladas na rua mostraram que a mulher estaciona um Chevrolet Onix vermelho próximo a uma esquina, em frente a uma escola. Ela desce do carro e liga o pisca-alerta. Ela encosta a porta do veículo e entra no interior do estabelecimento.

Um homem que estava próximo vai até o carro, entra no veículo e sai com ele ?não é possível saber se a chave estava no contato.

A mãe sai da escola com uma menina quando o ladrão ainda manobrava o Onix. A mulher fala com algumas pessoas e vai para o meio de rua.

Na sequência o carro volta na contramão e passa pelas pessoas na rua, que saem correndo atrás do veículo. Uma mulher chega a dar um tapa no carro.

Em desespero, a mãe acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas.

Os policiais conseguiram localizar o Onix na rua Chica Luiza, também no Jaraguá, próximo ao local do roubo.

A criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pirituba, pelos policiais militares, para avaliação médica. A ocorrência será registrada no 33º Distrito Policial.