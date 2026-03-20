SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O outono começa oficialmente às 11h45 desta sexta-feira (20) no país, com o fim do verão. No entanto, o primeiro dia da nova estação ainda deve ter um gostinho das chuvas de verão na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a sexta ainda deve começar com nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

Devido ao tempo nublado, os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 27°C. No final da tarde, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima e há condição para chuvas rápidas e chuviscos em alguns pontos da cidade.

No autódromo de Interlagos, onde terá início o festival Lollapalooza,os fãs da música devem se refrescar na precipitação desta sexta. No fim de semana, porém, a previsão é de sol forte e calor.

Assim, o clima ficará parecido com o desta quinta (19), quando a temperatura máxima registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) foi de 27,2°C na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

No sábado (21), o CGE destaca que o sol aparece entre nuvens logo cedo e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas oscilam em torno de 18°C de manhã e máximas que podem chegar aos 29°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva.

O domingo (22) será mais um dia com predomínio de sol na Grande São Paulo, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. A mínima esperada é de 19°C, enquanto a máxima deve subir até os 29°C novamente.

"Começamos a estação mantendo características de verão, mas a tendência é de uma mudança progressiva no comportamento da chuva e da temperatura ao longo das próximas semanas, dentro de um padrão mais típico do outono com uma consolidação gradual", diz Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus.

No restante do país, a previsão do tempo da Climatempo para esta sexta indica um cenário de contrastes entre as regiões do Brasil. Enquanto o Sul registra diminuição das instabilidades e calor em elevação, o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam pancadas de chuva mais fortes, com risco de temporais. E em áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro há chance de acumulados elevados. Já no Norte e Nordeste, a atuação da umidade e da ZCIT (zona de convergência intertropical) mantém o tempo instável em diversas áreas.